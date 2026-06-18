Klepto, Ledri Vula, Lumi B, Capital T dhe Mc Kresha vijnë me këngën e re "Live it Up"
Një duet i madh muzikor ka bashkuar disa nga emrat më të njohur të skenës hip-hop, duke sjellë një projekt që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut.
Artistët Klepto, Ledri Vula, Lumi B, Capital T dhe Mc Kresha kanë publikuar këngën e tyre më të re të titulluar “Live it up”, e cila vjen e shoqëruar edhe me videoklip.
Ky bashkëpunim konsiderohet si një nga projektet më të forta muzikore të momentit, duke bashkuar disa prej emrave më të suksesshëm të industrisë muzikore shqiptare në një këngë të vetme.
Foto: YouTube
Secili prej artistëve ka sjellë stilin e tij karakteristik, duke e bërë projektin të veçantë dhe dinamik.
Për tekstin e këngës janë kujdesur vetë artistët pjesëmarrës, Klepto, Ledri Vula, Lumi B, Capital T dhe Mc Kresha, duke kombinuar ide dhe stile të ndryshme muzikore në një prodhim të përbashkët.
Foto: YouTube
“Live it up” pritet të ketë sukses të madh në platformat muzikore dhe rrjetet sociale, duke qenë se bashkon disa nga figurat më të dëgjuara të hip-hopit shqiptar në një projekt të vetëm.
Me të lansuar, ky projekt ka marrë vlerësime pozitive nga fansat e publiku. /Telegrafi/
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