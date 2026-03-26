Klauzola sekrete e Romeros që i intereson Real Madridit, Barcelonës dhe Atleticos
Cristian “Cuti” Romero pritet të jetë një nga emrat më të përfolur në afatin kalimtar të ardhshëm të verës.
Mbrojtësi qendror argjentinas i Tottenham mund të largohet nga klubi londinez pas një sezoni tejet të vështirë, ku skuadra ka luftuar për të shmangur rënien nga kategoria në fazën përfundimtare të kampionatit.
Në moshën 27-vjeçare, Romero konsideron se ka ardhur momenti për të bërë një hap përpara në karrierën e tij, ndërsa La Liga shihet si destinacioni më i mundshëm.
Sipas raportimeve nga Anglia, ekziston një klauzolë e fshehtë prej 60 milionë eurosh që do t’u mundësonte disa klubeve të mëdha të siguronin shërbimet e tij.
Mes tyre përmenden Real Madrid, Barcelona dhe Atletico Madrid.
Kjo shumë konsiderohet e përballueshme për klube të këtij niveli, sidomos duke pasur parasysh përvojën dhe cilësitë e lojtarit, i cili është edhe kampion bote me Argjentinën dhe një nga mbrojtësit më konkurrues në arenën ndërkombëtare.
Situata e Tottenham mund të ndikojë gjithashtu në një largim të mundshëm, pasi klubi mund të detyrohet të shesë për të rindërtuar projektin sportiv.
Aktualisht, Real Madridi duket më i favorizuari për të siguruar transferimin e tij, pasi kërkon të forcojë repartin defensiv me një lojtar me përvojë dhe autoritet në fushë.
Romero përputhet me këtë profil falë stilit të tij agresiv, dominimit në duele dhe aftësisë për të udhëhequr mbrojtjen.
Ndërkohë, Atletico Madrid po e ndjek nga afër situatën dhe nuk përjashton mundësinë e një oferte, veçanërisht nëse do të ketë largime në repartin e mbrojtjes.
Barcelona, nga ana tjetër, duket disi më e tërhequr nga kjo garë, pasi është e fokusuar në afrimin e Alessandro Bastoni, çka do ta reduktonte nevojën për një tjetër mbrojtës të nivelit të lartë.
E ardhmja e Romeros pritet të qartësohet në muajt në vijim, por gjithçka tregon se ai do të jetë një nga protagonistët kryesorë të afatit kalimtar së verës, me mundësi të mëdha për ta parë në La Liga sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/