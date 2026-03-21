"Kjo është deponi, jo park" - britanikja tronditet nga gjendja e parkut për fëmijë
Një nënë britanike, Lacey, e rikthyer pas pesë vjetësh në Exeter pas jetës në Shtetet e Bashkuara, është befasuar me gjendjen e parkut lokal për fëmijë.
Ajo publikoi një video në TikTok, ku tregonte se pajisjet e lojërave ishin të dëmtuara, toboganet e ndryshkura dhe toka e baltosur, duke e quajtur parkun “qesharak” - një vend me mbeturina.
Lacey thekson se edhe djali i saj, i cili ka njohur vetëm parket moderne në Kaliforni, ishte i tronditur nga pamja e parkut.
Ajo pyet publikisht pse hapësirat publike për fëmijë nuk mund të jenë më të sigurta dhe të mirëmbajtura, duke u shqetësuar për mesazhin që kjo gjendje i dërgon komunitetit.
Reagimet në internet kanë qenë të ndryshme: disa kritikuan perceptimin e saj si të ekzagjeruar, ndërsa të tjerë mbështetën shqetësimin për cilësinë e hapësirave për fëmijë. Videoja e saj ka nxitur një debat mbi mirëmbajtjen e parkut dhe sigurinë e fëmijëve. /Telegrafi/
@lacey.rose.brit My first trip to a British park in a long time. Why can’t we have better parks and spaces for our kids? #playground #ukvsusa #park #devon #costofliving ♬ original sound - Lacey Back to 🇬🇧