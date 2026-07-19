Kështu e përjetoi Lionel Messi fundi e ndeshjes finale
Lionel Messi e përjetoi një tjetër finale të madhe me fanellën e Argjentinës, por kësaj radhe nuk arriti ta mbyllte me trofe.
Kapiteni i "Albiceleste" luajti si titullar në finalen e Kupës së Botës 2026 ndaj Spanjës dhe qëndroi në fushë gjatë gjithë ndeshjes, përfshirë edhe kohën shtesë. Megjithatë, Argjentina u mposht dhe humbi mundësinë për të mbrojtur titullin e fituar katër vite më parë.
Pas vërshëllimës së fundit të gjyqyarit, zhgënjimi i Messit ishte i dukshëm. Ylli argjentinas u shtri për disa çaste në barin e stadiumit, i dëshpëruar pas humbjes në finalen e tretë të Kupës së Botës në karrierën e tij.
Megjithatë, sapo u ngrit, Messi tregoi edhe një herë klasin e tij.
Kapiteni argjentinas iu afrua talentit spanjoll Lamine Yamal dhe e përgëzoi për triumfin, duke e përshëndetur me respekt pas ndeshjes.
Gjesti i Messit u vlerësua nga të pranishmit në stadium dhe në rrjetet sociale, duke treguar edhe një herë sportivitetin e tij, pavarësisht zhgënjimit për humbjen në ndeshjen më të rëndësishme të turneut. /Telegrafi/