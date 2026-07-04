Kepi i Gjelbërt u eliminua - por a e shënoi Lopes Cabral golin më të bukur deri më tani në këtë Kampionat Botëror?
Argjentina u kualifikua në fazën e 1/16 së finales të Kupës së Botës pas fitores ndaj Kepit të Gjelbër, sensacionit të këtij turneu.
Lionel Messi, Lisandro Martinez dhe autogoli i Diney Borges shënuan për Argjentinën, ndërsa Deroy Duarte dhe Sidny Lopes Cabral realizuan dy golat e Kepit të Gjelbër.
Goli i dytë i Kepit të Gjelbër ishte padyshim një nga momentet më të bukura të ndeshjes. Në minutën e 103-të, kur Argjentina po udhëhiqte 2-1, mbrojtësi i majtë Sidny Lopes Cabral mori topin në anën e majtë të fushës.
Ai u zhvendos drejt qendrës me këmbën e djathtë dhe lëshoi një goditje fantastike, duke e dërguar topin në cepin e sipërm të portës së Emiliano Martinez. Goli e barazoi rezultatin në 2-2 dhe i dha Kepit të Gjelbër shpresë për një tjetër surprizë të madhe.
Goalll of the tournament, sidny Cabral lopespic.twitter.com/oAo2qVigoA
— pitch.07 (@pitch6y) July 4, 2026
Kush është Sidny Lopes Cabral?
Sidny Lopes Cabral është 23 vjeç dhe ka lindur në Roterdam të Holandës. Ai iu bashkua Trabzonsporit nga Benfica gjatë kësaj vere, në një transferim që kapte vlerën e 7 milionë eurove.
Cabral ka zhvilluar 14 paraqitje me kombëtaren e Kepit të Gjelbër, ndërsa goli ndaj Argjentinës ishte i treti i tij me fanellën e përfaqësueses. /Telegrafi/