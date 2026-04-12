Kendall Jenner tërheq vëmendjen në Coachella, shfaqet me Hailey Bieber dhe motrat Kardashian-Jenner
Kendall Jenner u shfaq në qendër të vëmendjes gjatë ditës së parë të festivalit Coachella 2026, ku tërhoqi vëmendje me një pamje tipike festivali dhe u pa në shoqërinë e mikeshës së saj të ngushtë Hailey Bieber, përpara performancës së bashkëshortit të kësaj, Justin Bieber.
Modelja 30-vjeçare u shfaq me një stil të thjeshtë, duke kombinuar një bluzë të bardhë të shkurtër me pantallona të shkurtra dhe çizme të gjata deri në mes të kofshëve, të shoqëruara me aksesorë minimalë dhe syze dielli retro.
Ajo u pa duke lëvizur në ambientet e festivalit dhe duke bashkëbiseduar me Hailey Bieber, ndërsa të dyja shijonin atmosferën e Coachella-s, shkruan DailyMail.
Më vonë, Kendall u ribashkua edhe me motrat e saj Kylie Jenner dhe Kourtney Kardashian, ku grupi u shfaq i buzëqeshur dhe në humor të mirë, duke ndarë momente së bashku dhe duke tërhequr vëmendjen e fansave në rrjete sociale.
Festivalit i bashkohet një listë e gjerë artistësh të njohur ndërkombëtarë, ndërsa Coachella 2026 po zhvillohet në Indio, Kaliforni, gjatë dy fundjavave, duke mbledhur emra të mëdhenj të muzikës nga zhanre të ndryshme. /Telegrafi/