Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rëndë që përjetoi: Më goditi një shofer i dehur
Aktori Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rëndë me makinë që pati si adoleshent, i cili e la në spital për katër javë.
Ai deklaroi se u përplas nga një shofer i dehur në vitet 1990, pasi kishte marrë vendimin e tij për të mos u ulur pas timonit.
"Isha 18 vjeç, dola nga bari pasi piva një birrë. U ktheva te makina dhe e pashë për një moment, pastaj mendova, nuk do të shkoj askund. Edhe nëse është vetëm katër blloqe larg shtëpisë, nuk ka asnjë mënyrë," tha ai.
Reynolds deklaroi se mori një vendim të vendosur dhe të mençur, por aksidenti prapë ndodhi. "Në vend të kësaj, u ktheva dhe kalova rrugën, dhe pastaj më mori një shofer i dehur", tha ai.
Për shkak të aksidentit, Reynolds theu çdo kockë në anën e majtë të trupit të tij. "Ai më goditi aq fort sa makina e tij nuk ishte më në gjendje të ngastej", tha ai.
Në një nga intervistat e tij të mëparshme, ai foli edhe për këtë përvojë të vështirë.
"U zgjova tre ditë më vonë. Babai im i ndjerë, James Reynolds, ishte ulur në dhomën e spitalit me një gotë për të vjella. Duhet të kem vjellë ndërsa isha pa ndjenja, dhe asgjë nuk tregon dashuri më mirë se derdhja ujë mbi dikë ndërsa vjell. E lava fjalë për fjalë nga koka te këmbët", tha ai.
Pavarësisht kësaj përvoje, Reynolds këmbënguli të realizonte skena me akrobaci për vite me radhë.
"Më pëlqen aspekti fizik i filmave. Mendoj se është e rëndësishme ta bëj sa më shumë vetë të jetë e mundur, por do të tërhiqem kur diçka është shumë e rrezikshme dhe kur ka një profesionist të trajnuar. Pas moshës 35 vjeç, të hidhesha mbi beton nuk ishte më argëtuese. U bë një ferr i vërtetë", tha ai. /Telegrafi/