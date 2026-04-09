Keanu Reeves dëshmon edhe një herë se është personazhi më i mirë në Hollywood
Keanu Reeves ka treguar edhe një herë se është një nga personazhet më të respektuara dhe të dashura në Hollywood, duke ndihmuar një të re 16-vjeçare të realizojë dokumentarin e saj.
Historia filloi pesë vjet më parë kur Bianca Mitchell-Avila, e frymëzuar nga vajzat shahiste që sfidojnë dominimin e burrave në sport, i dërgoi një e-mail menaxherit të Reeves.
Ajo donte të xhironte një dokumentar mbi udhëtimin e saj përmes Amerikës dhe mësimet që kishte nxjerrë.
Një nga idetë e saj fillestare ishte të luante shah me një personazh të famshëm, dhe Reeves, përmes roli të tij si John Wick, dukej zgjedhja perfekte.
Reeves u impresionua nga ambicia dhe vizioni i projektit dhe iu përgjigj menjëherë, duke zhvilluar më pas një bisedë me Bianca përmes Zoom-it.
Edhe pse ndeshja me të nuk u përfshi në film, ai iu bashkua projektit si producent ekzekutiv, duke e mbështetur aktivisht dhe duke i dhënë këshilla në të gjitha fazat e produksionit.
Mitchell-Avila theksoi se Reeves nuk ishte thjesht formal në përfshirjen e tij; ai dëgjonte me vëmendje dhe bënte gjithçka për ta ndihmuar të realizonte vizionin e saj.
Dokumentari i saj, "Madwomen’s Game", do të ketë premierën më 16 prill në Festivalin e Filmit në Miami, duke shënuar një sukses të rëndësishëm për filmbërësen e re dhe mbështetjen e jashtëzakonshme të Reeves. /Telegrafi/