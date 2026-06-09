Shakira zbulon pse i quan djemtë e saj "fëmijët Waka": Mendoj se ata kanë lindur për shkak të asaj kënge
Kupa e Botës ka ndryshuar jetën e Shakirës në më shumë mënyra se sa një.
Në historinë e kopertinës së kësaj jave për PEOPLE, ikona e muzikës flet për lidhjen e saj 20-vjeçare me këtë spektakël futbolli.
Pas performancës së hitit të saj “Hips Don’t Lie” me Wyclef Jean në Kupën e Botës 2006, ajo shkroi këngën zyrtare të turneut “Waka Waka (This Time for Africa)” për edicionin e vitit 2010, ku njohu ish-futbollistin Gerard Piqué, me të cilin më vonë solli në jetë dy djem, Milan (13 vjeç) dhe Sasha (11 vjeç). (Çifti u nda në vitin 2022.)
“Prandaj i quaj fëmijët e mi fëmijët ‘Waka’; mendoj se ata kanë lindur për shkak të asaj kënge,” thotë Shakira, 49 vjeç, ekskluzivisht për PEOPLE.
“Ajo këngë më çoi në Kupën e Botës, Kupa e Botës pati një ndikim të rëndësishëm në jetën time dhe prej saj lindën ata — gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë”.
Ajo shton: “Më pas, në vitin 2014, isha shtatzënë me Sashën, me të voglin tim, dhe të gjithë fansat më shihnin duke performuar dhe thoshin: ‘Shakira është shtatzënë.’ Dhe unë isha vetëm një muaj shtatzënë — maksimumi dy muaj, por ata më njohin shumë mirë.”
Shakira do të rikthehet në këtë event global këtë verë për të performuar në finalen e Kupës së Botës, duke bërë histori si bashkëkryesuese e skenës së bashku me Madonna-n dhe BTS.
Ajo dhe artisti i Afrobeats Burna Boy kanë publikuar gjithashtu këngën zyrtare të këtij viti të Kupës së Botës, “Dai Dai” (nga italishtja: “hajde, hajde”).
Ndërsa ende po planifikon performancën e saj, Shakira thotë: “Çdo Kupë Bote është vërtet magjike, dhe mendoj se kjo do të jetë e gjitha për të bashkuar njerëzit në këtë moment shumë të ndjeshëm në aspektin social dhe politik”.