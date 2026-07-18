ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kombëtarja e Anglisë ka dhuruar spektakël në pjesën e parë ndaj Francës, sfidë që po zhvillohet për medaljen e bronztë të Kupës së Botës 2026.

“Tre Luanët” kanë qenë larg më finalizues se Franca për ta mbyllur këtë pjesë me rezultat 0-4.

Declan Rice shënoi një supergol nga distanca për të zhbllokuar epërsinë pas vetëm tre minutave lojë.

Bukayo Saka pastaj realizoi, por goli u anulua për pozitë jashtë loje. Ishte Ezri Konsa që shënoi me kokë pas harkimit të Rice për të dyfishuar epërsinë.

Kurse, goditjen për golin e tretë ia dha Marcus Rashford pas një bashkëpunimi me Bukayo Sakan (37’).

Franca tentoi dy herë përmes Kylian Mbappe, megjithatë ylli i Realit dështoi t’i finalizonte.

Krejt në fund, në skenë doli sërish Saka, që realizoi gol të bukur për rezultatin 0-4 (45+2').

Mbetet të shihet nëse “Gjelat” do të arrijnë të bëjnë ndonjë përmbysje të çmendur, apo tashmë janë dorëzuar për këtë sfidë./Telegrafi/

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