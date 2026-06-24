Kate Cassidy zbulon se i dashuri i saj i ri i dha fund lidhjes, pasi ajo e krahasonte vazhdimisht me Liam Payne
Kate Cassidy, ka zbuluar se është ndarë nga i dashuri i saj i ri, pasi e krahasonte vazhdimisht atë me yllin e ndjerë, Liam Payne.
Influencuesja Kate Cassidy, 27 vjeç, ishte në një lidhje me ish-anëtarin e grupit One Direction, Liam Payne, për dy vjet deri në vdekjen e tij në tetor të vitit 2024, në moshën 31-vjeçare, pasi ra nga ballkoni i një hoteli në Buenos Aires. Raportet treguan se në organizmin e tij u gjetën alkool dhe kokainë.
Së fundmi, Kate kishte lënë të kuptohej se kishte nisur një romancë të re, por tani ka zbuluar se është ndarë nga i dashuri.
Foto: Artisti i ndjerë Liam Payne dhe Kate Cassidy / GettyImages
Ajo ndau lajmin për jetën e saj sentimentale në një video në TikTok, vetëm pak ditë pasi u bë e ditur se djali tetëvjeçar i Liamit, Bear, do të trashëgojë të gjithë pasurinë e këngëtarit, e cila vlerësohet në 21 milionë paund.
“I dashuri është ndarë nga unë, njerëz,” u tha Kate 1.8 milionë ndjekësve të saj. “Kam munguar shumë kohët e fundit këtu, sa i përket përditësimeve për jetën time romantike, sepse së fundmi takova dikë.”
“Afrimi mes nesh po ndodhte shumë shpejt. Nëse më njihni, e dini që kam prirjen t’i marr gjërat shpejt,” shpjegoi ajo, përpara se të fliste më shumë për partnerin e saj misterioz.
“Le ta quajmë këtë djalë Joe. Joe ishte shumë i ëmbël dhe kishte shumë nga cilësitë që kërkoj te një mashkull. Ai është shumë i rezervuar dhe nuk përdor rrjete sociale, gjë që mua më pëlqente shumë.”
Foto: Artisti i ndjerë Liam Payne dhe Kate Cassidy/ GettyImages
“Takova familjen e tij, më çoi në udhëtime, gjërat po shkonin shumë mirë dhe shumë shpejt. Por unë e prisha gjithçka.”
Kjo lidhje e re vjen rreth 20 muaj pas vdekjes së Liamit. Kate pranoi:
“Të dalësh sërish me dikë pasi ke humbur personin me të cilin mendoje sinqerisht se do të kaloje pjesën tjetër të jetës është shumë e vështirë, sepse unë e kërkoj Liamin te çdo mashkull që takoj.”
“Nëse ata nuk përmbushin të gjitha kriteret që kam në mendje, prirem ose të tërhiqem, ose pothuajse të krijoj pakënaqësi ndaj atij personi. Është diçka e çuditshme.”
Më pas ajo tregoi se e krahasonte vazhdimisht partnerin e ri me Liamin.
“Kishte raste kur zemërohesha shumë me këtë djalë, sepse mendoja: ‘Liami do ta kishte bërë këtë, pse ti nuk po e bën?’”
“Ose ai bënte diçka dhe unë thosha: ‘Liami nuk do ta bënte kurrë këtë.’”
“Ai më shkroi dje dhe më tha se duhet të vazhdojmë secili rrugën e vet, sepse situata ishte bërë tepër e vështirë. Dhe unë e kuptoj.”
“Ndihem e trishtuar, sepse nuk më pëlqen të humbas njerëzit. Sidomos në fillim të një lidhjeje, kur gjithçka është argëtuese dhe je e emocionuar për të parë se ku do të të çojë ajo.”
Më herët gjatë këtij muaji, Kate dha një sinjal të fortë se kishte gjetur dashurinë sërish, duke publikuar një video në TikTok ku shihej një djalë tërheqës që e mbante në krahë.
Ajo e shoqëroi videon me mbishkrimin:
“Më pëlqen të kem një person që më pëlqen.”
Ndërsa në video kishte shkruar:
“Kur e di, e di.”
Në një tjetër video të publikuar këtë javë, dy ditë para njoftimit për ndarjen, ajo u shfaq në një takim të dyfishtë me një shoqe.
Videoja kishte mbishkrimin:
“POV: Kur ti dhe shoqja jote po e mbani gjallë takimin e dyfishtë.”
Rrjetet sociale të Kate janë gjithashtu të mbushura me homazhe për Liamin. Në një postim të kësaj jave, ajo publikoi një foto ku të dy shiheshin të përqafuar, me mbishkrimin:
“Nuk do të gjej kurrë askënd më të mirë gjatë gjithë jetës sime... të dua përgjithmonë.”
Javën e kaluar u bë e ditur se djali i Liamit, Bear, do të trashëgojë të gjithë pasurinë e këngëtarit, e cila kap vlerën e 21 milionë funtave.