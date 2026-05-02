Kapet në Bangkok 19-vjeçarja me 30 breshka të fshehura në trup
Autoritetet në Tajlandë kanë ndaluar një shtetase 19-vjeçare nga Tajvani në aeroportin ndërkombëtar të Bangkokut, pasi ajo u kap duke tentuar të kontrabandonte 30 breshka të fshehura nën rrobat e saj.
Sipas autoriteteve kufitare, rasti u zbulua gjatë një kontrolli rutinë në aeroportin Suvarnabhumi, kur oficerët e sigurisë vërejtën sjellje të dyshimtë dhe më pas zbuluan kafshët e fshehura.
Breshkat ishin të ngjitura në trupin e saj me shirit ngjitës dhe të vendosura në qese të vogla për t’u mos u vënë re gjatë kontrollit.
Hetimet paraprake tregojnë se e dyshuara po përpiqej t’i transportonte kafshët në një fluturim drejt Taipeit, me qëllim tregtimin e tyre në tregun e zi.
Breshkat i përkasin një specieje të mbrojtur, e cila është e ndaluar të trafikohet dhe ka kërkesë të lartë në tregjet ilegale të kafshëve ekzotike.
Autoritetet tajlandeze kanë konfiskuar menjëherë kafshët dhe i kanë dorëzuar ato për kujdes te specialistët e faunës së egër, ndërsa ndaj të arrestuarës është hapur procedurë penale.
Sipas ligjit në Tajlandë, kontrabanda e specieve të mbrojtura mund të dënohet me deri në 10 vite burg, si dhe gjoba të rënda financiare.
Rasti ka rikthyer vëmendjen ndaj trafikut ndërkombëtar të kafshëve të egra, një problem i vazhdueshëm në rajonin e Azisë Juglindore, ku aeroportet shpesh përdoren si pika tranziti për tregtinë ilegale të specieve të rrezikuara. /Telegrafi/