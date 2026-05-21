20 milionë euro obligacione dalin në ankand më 28 maj
Ministria e Financave e Kosovës ka njoftuar se më 28 maj 2026 do të mbahet ankandi i dytë i letrave me vlerë për këtë vit.
Në kuadër të këtij ankandi do të emetohen obligacione me maturitet 3-vjeçar në vlerë prej 20 milionë euro.
Sipas njoftimit, investimi në obligacione konsiderohet investim i sigurt dhe është i garantuar me Ligjin për Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore.
Interesi, i cili përcaktohet nga tregu, u garantohet investitorëve gjatë gjithë periudhës së maturimit prej tre vitesh dhe është tërësisht i liruar nga tatimi.
Ministria u ka bërë thirrje të gjithë të interesuarve që për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande dhe procedurave për blerjen e letrave me vlerë të kontaktojnë bankat komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës. /Telegrafi/