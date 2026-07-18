Kaos para ndeshjes Spanjë–Argjentinë, finalja e Botërorit rrezikon të shtyhet
Spanja dhe Argjentina do të përballen në finalen e Kupës së Botës në stadiumin New York–New Jersey, me ndeshjen që është planifikuar të nisë në orën 20:00 sipas kohës britanike. Megjithatë, ekziston rreziku që takimi të shtyhet ose edhe të mos zhvillohet sipas planit.
Më herët gjatë së shtunës, Franca dhe Anglia do të luftojnë për vendin e tretë, pasi u eliminuan në gjysmëfinale nga Spanja dhe Argjentina.
Spanja synon të fitojë Kupën e saj të dytë të Botës dhe të ruajë rekordin perfekt në finale, ndërsa Argjentina kërkon të bëhet vetëm kombëtarja e tretë në histori që fiton dy tituj radhazi, pas Italisë në vitin 1938 dhe Brazilit në vitin 1962.
Për Lionel Messin kjo do të jetë finalja e tretë e Kupës së Botës në karrierë. Argjentina ka arritur në finale për herë të shtatë, po aq sa Brazili, ndërsa vetëm Gjermania ka më shumë paraqitje në finale – tetë gjithsej, duke përfshirë edhe ato të Gjermanisë Perëndimore.
Megjithatë, sipas raportimit të The Guardian, zhvillimi i finales është vënë në pikëpyetje për shkak të një paralajmërimi shëndetësor të lëshuar nga autoritetet amerikane.
Zyra e Menaxhimit të Emergjencave të qytetit të New Yorkut ka shpallur gjendje alarmi ("Code Red") nga e marta deri të enjten, duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura, përveç rasteve kur është absolutisht e nevojshme të dalin, si dhe të shmangin aktivitetet fizike intensive.
Shkak është bërë tymi i dendur që është përhapur në shumë qytete të pjesës lindore të Shteteve të Bashkuara, pas zjarreve të mëdha që kanë shpërthyer në zonat pyjore të Kanadasë.
Tymi ishte qartësisht i dukshëm edhe në qendër të Manhattanit, duke e fshehur përkohësisht nga pamja Statujën e Lirisë përtej lumit Hudson. Kushtet e këqija atmosferike kanë shkaktuar edhe anulimin e shumë fluturimeve nga aeroporti Newark në New Jersey.
Këto nuk janë aspak kushtet ideale për ndeshjen më të madhe të futbollit botëror, e cila pritet të ndiqet nga rreth 1.6 miliardë shikues në mbarë globin.
Spanja dhe Argjentina janë përballur gjithsej 14 herë, me bilanc të barabartë prej gjashtë fitoresh për secilën kombëtare dhe dy barazime.
Megjithatë, 13 nga këto ndeshje kanë qenë miqësore, ndaj rezultatet e tyre nuk kanë pasur peshë të madhe në aspektin garues./Telegrafi/