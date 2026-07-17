Dalin pamjet: Bellingham kritikoi bashkëlojtarin e tij për humbjen ndaj Argjentinës
Jude Bellingham u pa duke kritikuar një bashkëlojtar pasi Anglia pësoi një humbje të dhimbshme ndaj Argjentinës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.
Shpresa e Anglisë për t'i dhënë fund pritjes 60-vjeçare për të arritur në një finale të Kupës së Botës dukej më pranë se kurrë, kur Anthony Gordon kaloi në epërsi skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel menjëherë pas fillimit të pjesës së dytë.
Megjithatë, në stadiumin e Atlantës, Argjentina përmbysi gjithçka në minutat e fundit falë golave të Enzo Fernandez dhe Lautaro Martinez, duke i shkaktuar Anglisë një tjetër zhgënjim në një turne madhor.
Vendimi i Tuchel për t'u tërhequr në një mbrojtje me pesë lojtarë rezultoi i gabuar, pasi skuadra i dha hapësira kundërshtarit dhe u ndëshkua nga Lionel Messi, i cili shtoi edhe dy asistime të tjera në statistikat e tij.
Pas ndeshjes, në kampin anglez mbizotëruan zhgënjimi dhe pakënaqësia, ndërsa Tuchel u kritikua për vendimet dhe zëvendësimet e tij.
Megjithatë, trajneri gjerman nuk ishte i vetmi që u vu në shënjestër. Edhe pse Jordan Pickford bëri disa pritje vendimtare për ta mbajtur Anglinë në epërsi, ai u kritikua për golin e barazimit të shënuar nga Enzo Fernandez.
Edhe pse mesfushori realizoi një gol të bukur nga distanca, disa menduan se Pickford mund të kishte reaguar më mirë. Mes tyre ishte edhe Jude Bellingham.
🔥🏴 “EL COMPAÑERO DEL AÑO” - Jude Bellingham responsabilizó a Pickford por el gol de Enzo Fernández, luego de ver la repetición en la pantalla le gritó ‘FUE AL MEDIO DEL ARCO’pic.twitter.com/lYBW6ksDJ1
— PaseClave (@paseclave__) July 16, 2026
Bellingham u pa duke ndjekur përsëritjen e golit në stadium dhe duke thënë me zemërim: "Është në mes të portës”.
Për shumë tifozë dhe analistë, zëvendësimet e Tuchel dhe rënia e Anglisë në fund të ndeshjes ishin arsye të mjaftueshme që ai të shkarkohej.
Megjithatë, sipas raportimeve, Federata Angleze e Futbollit vazhdon ta mbështesë trajnerin./Telegrafi/