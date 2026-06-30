Kane mund të fitojë Topin e Artë, por Bellingham po dëshmon se është "Messi" i Anglisë
Jude Bellingham edhe një herë dëshmoi pse konsiderohet një nga mesfushorët më të mirë në botë, duke qenë protagonisti kryesor në fitoren 2-0 të Anglisë ndaj Panamasë në Kupën e Botës 2026.
Pas ndeshjes, teksa po jepte një intervistë për ITV, tifozët anglezë nisën të këndonin në kor "Hey Jude", duke e thirrur drejt tribunës. Me një buzëqeshje, Bellingham e ndërpreu intervistën duke thënë: "Më mirë të shkoj", për t'iu bashkuar tifozëve që po festonin emrin e tij.
Në fushë, 22-vjeçari zhvilloi një paraqitje pothuajse perfekte. Ai e mbylli takimin me më së shumti pasime kyçe, më shumë driblime të suksesshme, më shumë ndërhyrje të fituara, si dhe kontribuoi me një gol dhe një asistim, duke qenë lojtari më i mirë i ndeshjes.
Brenda kombëtares angleze, Harry Kane vazhdon të konsiderohet kandidati kryesor për Topin e Artë, por Bellingham po dëshmon se është futbollisti që i jep ritëm ekipit në çdo aspekt të lojës.
Ai është lider në mesfushë, krijon raste, fiton duele dhe nuk fshihet kurrë në momentet vendimtare.
Nga dyshimet te protagonisti i Anglisë
Vetëm pak javë para fillimit të Botërorit kishte dilema nëse Bellingham do të ishte titullar. Përzgjedhësi Thomas Tuchel po mendonte seriozisht edhe për Morgan Rogers në rolin e mesfushorit ofensiv, pasi sezoni i Bellingham te Real Madridi nuk kishte qenë në nivelin e pritshmërive.
Megjithatë, mesfushori i Real Madridit iu përgjigj të gjitha dyshimeve në fushën e lojës. Në ndeshjen hapëse ndaj Kroacisë ai pati një fillim të vështirë, ashtu si e gjithë Anglia, por më pas mori kontrollin e lojës me depërtimet e tij, energjinë, ndërhyrjet e forta dhe aftësinë për të marrë përgjegjësi në momentet kyçe.
Paraqitja që konfirmoi statusin e tij
Përballja me Ganën ishte një sfidë e komplikuar, pasi afrikanët u mbrojtën në mënyrë të organizuar.
Edhe pse FIFA e shpalli Bellingham lojtarin e ndeshjes, ai tregoi modesti duke deklaruar se një nga mbrojtësit e Ganës e meritonte atë çmim për mënyrën se si e kishte përballuar presionin anglez.
Në sfidën e fundit të grupeve ndaj Panamasë, Anglisë i duhej fitorja për ta mbyllur grupin në vendin e parë dhe për të siguruar një rrugë më të favorshme në fazën eliminatore. Edhe pse pjesa e parë ishte e balancuar, në të dytën Bellingham mori gjithçka në dorë.
Ai shënoi golin e parë pas një goditjeje nga këndi, duke fituar duelin në zonë, ndërsa vetëm pak minuta më vonë realizoi një depërtim të shkëlqyer dhe asistoi për Harry Kane, i cili vulosi fitoren 2-0.
Me këtë paraqitje, Bellingham jo vetëm që konfirmoi formën e tij të shkëlqyer, por tregoi edhe se është bërë lideri i ri i Anglisë.
Në një Botëror ku shumë yje po luftojnë për të lënë gjurmë, mesfushori i Real Madridit po dëshmon se është gati të udhëheqë "Tre Luanët" drejt objektivave më të mëdhenj./Telegrafi/