Kaley Cuoco shfaqi barkun e saj të rrumbullakosur në paraqitjen e parë në tapetin e kuq, pasi zbuloi se është në pritje të ëmbël
Kaley Cuoco tregoi barkun e saj të rrumbullakosur të shtatzënisë teksa bëri paraqitjen e parë në tapetin e kuq pasi zbuloi se është në pritje të një fëmije.
Ylli i serialit The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, 40 vjeçe, u shfaq me shumë elegancë në premierën e Life, Larry, and The Pursuit of Unhappiness në Los Angeles të martën.
Aktorja dukej në humor shumë të mirë ndërsa mbante me duar barkun e saj të shtatzënisë në tapetin e kuq.
Foto: Kaley Cuoco / Shutterstock
Ajo kishte veshur këpucë të zeza me taka, të kombinuara me një fustan elegant të zi për shtatzëna, me mëngë të shkurtra dhe fund të gjatë në formë A.
Pamjen e saj e plotësoi me bizhuteri delikate, përfshirë unazën e saj të fejesës me vlerë të lartë, dhuratë nga i fejuari i saj, Tom Pelphrey.
Foto: Kaley Cuoco / Shutterstock
Paraqitja e Cuoco-s vjen vetëm dy javë pasi ajo dhe Pelphrey, 43 vjeç, njoftuan se po presin fëmijën e tyre të dytë së bashku.
Çifti, i cili u fejua në vitin 2024, janë tashmë prindër të vajzës së tyre trevjeçare, Matilda Pelphrey.
Për njoftimin e shtatzënisë, i fejuari i saj dhe vajza e tyre e vogël e ndihmuan Cuoco-n, ndërsa të tre pozuan për një portret familjar pranë një torte që zbulonte gjininë e foshnjës.