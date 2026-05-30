Kai Havertz!!!! Arsenali në epërsi ndaj PSG-së
Arsenali ka kaluar në epërsi të hershëm ndaj Paris Saint-Germain.
Ishte sulmuesi Kai Havertz që zhbllokoi epërsinë pas vetëm gjashtë minutave lojë pas një kundëraksioni të shpejtë.
Pas një gabimi të Marquinhos, Havertz mori topin dhe me një goditje të fuqishme e la portierin e PSG-së plotësisht të shtangur.
Mbetet të shihet nëse PSG-ja do të arrijë të rikthehet në lojë pas këtij goli të hershëm./Telegrafi/