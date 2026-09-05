Kader Kicaj ndan pamje nga pushimet, shfaqet në formë të mirë fizike
Modelja dhe influencerja kosovare, Kader Kicaj, ka ndarë me ndjekësit në Instagram disa fotografi nga pushimet e saj.
Në imazhet e publikuara, Kicaj shfaqet pranë një pasqyre dekorative, në një ambient të rrethuar me gjelbërim, palma dhe hapësira relaksi.
Ajo ka zgjedhur një bikini me motive me pika në nuancë të verdhë, duke kompletuar pamjen verore me flokët e lëshuar dhe një stil natyral.
Kader Kicaj/Telegrafi
Fotografitë përcjellin atmosferën e një dite të qetë pushimesh, ndërsa në sfond dallohen shezlongë, çadra dhe hapësira të gjelbra, duke krijuar një tablo tipike verore.
Kicaj është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku vazhdimisht ndan me ndjekësit momente nga përditshmëria, udhëtimet dhe paraqitjet e saj. /Telegrafi/
Kader Kicaj/Telegrafi
Kader Kicaj/Telegrafi