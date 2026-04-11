Juventusi vihet pas yllit të Real Madridit – klubi mbretëror i hapur ndaj largimit të tij
Juventus po eksploron mundësinë e një transferimi gjatë verës për mesfushorin e Real Madrid, Eduardo Camavinga, sipas Tuttomercatoweb.
“Zonja e Vjetër” e sheh 23-vjeçarin francez si një objektiv të nivelit të lartë, i cili mund të forcojë ndjeshëm repartin e mesfushës falë aftësive të tij teknike dhe versatilitetit në lojë.
Real Madridi është i hapur të shqyrtojë largimin e Camavingas në fund të sezonit, për shkak të shqetësimeve mbi dëmtimet e shpeshta dhe paraqitjet e paqëndrueshme gjatë këtij edicioni.
Kjo situatë ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve në Evropë, por Juventusi është ndër ata që kanë shfaqur interes konkret.
Klubi torinez nuk është shumë i shqetësuar nga historiku i dëmtimeve të lojtarit dhe beson se mund ta ndihmojë atë të arrijë potencialin e tij të plotë.
Çdo marrëveshje do të kërkonte një shumë të konsiderueshme, duke reflektuar statusin e tij si një nga mesfushorët e rinj më të vlerësuar në Evropë.
Nga ana tjetër, edhe vetë Camavinga mund të jetë i hapur për një sfidë të re, ku do të kishte më shumë vazhdimësi në lojë./Telegrafi/