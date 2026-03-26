Juventusi i uron fat Edon Zhegrovës për përballjen me Sllovakinë
Gjiganti italian Juventus i ka uruar fat sulmuesit Edon Zhegrova para përballjes ndaj Sllovakisë në kuadër të gjysmëfinales së play-offit të Kupës së Botës.
“Zonja e Vjetër” postoi në rrjetet sociale një foto të yllit kosovar, pak orë para se të nis ndeshja.
“Paç fat Edon. Kosova udhëton për t’u përballur me Sllovakinë këtë mbrëmje në gjysmëfinalen e play-offit të kualifikimit për Kupën e Botës”, thuhet ndër të tjera në komunikatë.
Good luck, Edon! 💪
Kosovo travel to face Slovakia this evening in their 2026 World Cup Qualification semi-final 🇸🇰🆚🇽🇰 pic.twitter.com/E9CluJnueW
— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) March 26, 2026
Juventusi vazhdimisht ka mbështetur Zhegrovën në secilën përballje që Kosova e ka zhvilluar edhe në kualifikueset e Botërorit disa muaj më parë.
Kujtojmë, në mediat italiane edhe kishte raportime se Zhegrova mund të jetë titullar në sistemin e Franco Fodas para përballjes me sllovakët.
Përndryshe, përballja mes Sllovakisë do të zhvillohet nga ora 20:45./Telegrafi/