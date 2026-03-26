Gjiganti italian Juventus i ka uruar fat sulmuesit Edon Zhegrova para përballjes ndaj Sllovakisë në kuadër të gjysmëfinales së play-offit të Kupës së Botës.

“Zonja e Vjetër” postoi në rrjetet sociale një foto të yllit kosovar, pak orë para se të nis ndeshja.

“Paç fat Edon. Kosova udhëton për t’u përballur me Sllovakinë këtë mbrëmje në gjysmëfinalen e play-offit të kualifikimit për Kupën e Botës”, thuhet ndër të tjera në komunikatë.

Juventusi vazhdimisht ka mbështetur Zhegrovën në secilën përballje që Kosova e ka zhvilluar edhe në kualifikueset e Botërorit disa muaj më parë.

Kujtojmë, në mediat italiane edhe kishte raportime se Zhegrova mund të jetë titullar në sistemin e Franco Fodas para përballjes me sllovakët.

Përndryshe, përballja mes Sllovakisë do të zhvillohet nga ora 20:45./Telegrafi/

