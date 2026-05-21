Federata Shqiptare e zbulon gabimisht, Shqipëria po tenton ta “rrëmbejë” Ron Raçin nga Kosova
Federata Shqiptare e Futbollit mesa duket po tenton ta bindë qendërmbrojtësin e Hajduk Splitit, Ron Raçi për ta përfaqësuar Shqipërinë në nivelin ndërkombëtar.
23-vjeçari ende nuk ka luajtur në ndeshje zyrtare për Kosovën, ndërsa ka zhvilluar vetëm një miqësore në qershorin e vitit 2025, ku ishte titullar në fitoren ndaj Ishujve Komore.
Përzgjedhësi Franco Foda e kishte ftuar edhe për kualifikueset e Botërorit në muajin tetor, por e la në stol në sfidën ndaj Suedisë, kurse në rastet e tjera qëndroi vetëm në listën e gjerë.
Kësisoj, Shqipëria duket se po provon të përfitojë nga kjo situatë për ta bindur edhe një tjetër lojtar të Kosovës. FSHF-ja në videon që prezantoi përzgjedhësin e ri Ronaldo Maran, u pa në prapaskena një tabelë me disa lojtarë, e një prej tyre ishte ylli i Hajdukut.
Në atë tabelë përpos Raçit kishte edhe disa emra të tjerë që Shqipëria po provon t’i bindë, si Brajan Gruda i Gjermanisë dhe futbollisti që refuzoi Kosovën, Mërgim Berisha.
Ende mbetet e paqartë nëse Raçi do të pranojë të luajë për Shqipërinë në nivelin ndërkombëtar, kurse mbetet të shihet se tek e cila kombëtare do të ftohet për miqësoret e muajit qershor./Telegrafi/