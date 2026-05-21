Çekia e bën publike listën për ndeshjen ndaj Kosovës
Republika Çeke e ka bërë publike listën e të ftuarve për miqësoren ndaj Kosovës.
Kosova në fund të këtij muaji do të jetë mysafir i çekëve, të cilët po përgatiten për Kampionatin Botëror 2026.
Çekia tashmë ka bërë publike emrin e lojtarëve të ftuar, ku në listë janë edhe tre yjet e Hoffenheimit si Vladimir Coufal, Robin Hranac dhe Adam Hlozek, që janë bashkëlojtarë me Leon Avdullahun, Fisnik Asllanin dhe Albian Hajdarin.
Lista e plotë:
Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejnilo jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru figuruje 29 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér… pic.twitter.com/ZZcH17WA8S
— Deník Sport (@DenikSport) May 21, 2026
Ndërkohë, lista e Kosovës pritet të bëhet publike në ditët e ardhshme, ndërsa mbetet të shihet nëse Foda do t’i ftojë yjet apo do t’iu jep hapësirë lojtarëve të rinj./Telegrafi/