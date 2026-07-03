Justin Bieber është në negociata për të performuar në finalen e Kampionatit Botëror 2026
Justin Bieber mund të performojë në finalen e Kupës së Botës, e cila po mbahet në SHBA, Meksikë dhe Kanada këtë vit, dhe siç raporton TMZ, negociatat janë duke u zhvilluar.
Burime i thanë TMZ se zyrtarët e FIFA-s po shqyrtojnë shtimin e Justin në një formacion që përfshin Madonna, Shakira dhe BTS për spektaklin e 19 korrikut në stadiumin MetLife në New Jersey.
Shfaqja do të prezantohet nga Chris Martin i Coldplay dhe do të ndiqet drejtpërdrejt nga miliona fansa në të gjithë botën. Personazhet e Sesame Street, Muppets, të cilët u kanë sjellë të gëzueshme të nxënit fëmijëve në të gjithë botën për breza me radhë, do të jenë pjesë e shfaqjes.
Justin dhe Hailey Bieber ishin personazhet kryesorë në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës FIFA në Inglewood vetëm pak javë më parë, dhe Justin madje i surprizoi të ftuarit VIP me një performancë intime të këngës “Yukon” në prapaskenë.
Ceremonia e parë e hapjes që u mbajt u shënua nga një kombinim i traditës dhe ritmeve moderne. Yjet kryesorë ishin Shakira dhe Burna Boy, të cilat performuan këngën zyrtare të kampionatit "Dai Dai".
Krahas tyre, performuan një formacion mbresëlënës yjesh latinë: J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules dhe grupi Maná, si dhe këngëtarja jugafrikanase Tyla.
Ceremonia e hapjes në Toronto i parapriu ndeshjes Kanada-Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe përfshinte performanca nga Michael Bublé dhe Alanis Morissette. Ata ndanë skenën me yje të tillë si Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream dhe William Prince.
Pjesa amerikane e spektaklit hapës të kampionatit, ku morën pjesë Justin dhe Hailey Bieber, ofroi një shfaqje të vërtetë pop. Yjet kryesore të mbrëmjes ishin ikona e popit Katy Perry dhe reperi Future, dhe programi përfshinte gjithashtu Anitta, LISA, Rema dhe përsëri Tyla. /Telegrafi/