Julian Alvarez nuk largohet, Barcelona tenton afrimin shokues të Harry Kane
Barcelona vazhdon të jetë e interesuar për transferimin e sulmuesit të Bayern Munichut, Harry Kane, raporton Sportsmail.
Klubi katalanas kishte kontaktuar më herët përfaqësuesit e kapitenit të Anglisë për të mësuar kushtet e një transferimi të mundshëm. Barcelona është e vendosur të rikthehet te situata e Kane, ndërsa vazhdon kërkimet për një sulmues të nivelit të lartë që mund të udhëheqë repartin ofensiv.
Megjithatë, përgjigjet fillestare nga kampi i lojtarit kanë treguar se Kane është i kënaqur në Gjermani dhe prioriteti i tij aktual është të zhvillojë bisedimet për rinovimin e kontratës me Bayern Munichun.
Pavarësisht kësaj, Barcelona vazhdon ta mbajë 33-vjeçarin në listën e objektivave kryesorë për sulmin. Klubi spanjoll do ta monitorojë nga afër situatën dhe do të shqyrtojë mundësinë për të nisur negociatat nëse krijohet hapësira për një marrëveshje para mbylljes së afatit kalimtar.
Kane vjen pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Bayern Munichun, ku shënoi 36 gola në Bundesliga dhe fitoi Këpucën e Artë për herë të dytë.
Megjithatë, sinjalet e fundit nga Gjermania tregojnë se anglezi është i kënaqur në Mynih dhe po përgatitet për bisedimet rreth një zgjatjeje të kontratës së tij./Telegrafi/