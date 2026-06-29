Julian Alvarez i shtrenjtë, Barcelona synon afrimin befasues të Harry Kane
Barcelona ka bërë një qasje fillestare te përfaqësuesit e Harry Kane, teksa po shqyrton mundësinë e transferimit të sulmuesit të Bayern Munichut gjatë kësaj vere.
Sipas raportimeve nga Anglia, klubi katalanas ka kontaktuar kampin e kapitenit të Anglisë për të kuptuar nëse një marrëveshje do të ishte e mundur, ndërsa të dyja palët pritet ta rishikojnë situatën pas përfundimit të Kupës së Botës 2026.
Megjithatë, përfaqësuesit e Kane thuhet se e kanë mbyllur shpejt këtë diskutim, pasi sulmuesi anglez mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj Bayern Munichut.
32-vjeçari ka vetëm edhe një vit të mbetur në kontratën e tij aktuale, por prioriteti i tij pas Botërorit pritet të jetë negociimi i një marrëveshjeje të re me kampionët e Bundesligës.
Barcelona është në kërkim të një qendërsulmuesi të ri pas largimit të Robert Lewandowskit dhe raportohet se është e gatshme të bëjë një sakrificë të konsiderueshme financiare nëse shfaqet mundësia për transferimin e Kane.
Megjithatë, Bayern Munich nuk ka asnjë qëllim të ndahet nga një prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës dhe pritet t'i rezistojë fuqishëm çdo përpjekjeje për ta larguar anglezin nga “Allianz Arena”./Telegrafi/