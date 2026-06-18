Jude Bellingham feston fitoren ndaj Kroacisë me një puthje me partneren e tij
Futbollisti anglez, Jude Bellingham, e festoi fitoren ndaj Kroacisë me një puthje me partneren e tij, Ashlyn Castro.
Anglia e fitoi ndeshjen e parë në Kupën e Botës 2026 kundër Kroacisë me rezultat 4:2.
Pas përfundimit të takimit, Bellingham shkoi drejt tribunave, ku e priste partnerja e tij, me të cilën shkëmbeu një moment të ngrohtë që tërhoqi vëmendjen e mediave dhe tifozëve.
Bellingham me partneren
Kush është Ashlyn Castro?
Ashlyn Castro është një influencuese, modele dhe krijuese përmbajtjesh nga Shtetet e Bashkuara.
Kohët e fundit ajo është bërë një nga partneret më të përfolura të lojtarëve të kombëtares angleze.
Në rrjetet sociale, Ashlyn ka krijuar një audiencë të madhe duke publikuar përmbajtje që lidhet me modën, bukurinë, udhëtimet dhe stilin e jetesës.
Bellingham me partneren
Megjithëse çifti e mban marrëdhënien e tyre relativisht private, Ashlyn është parë disa herë duke e mbështetur Bellinghamin nga tribunat.
Sipas mediave britanike, ajo e ka shoqëruar dhe mbështetur atë gjatë turneve të rëndësishme dhe vizitave në kampet stërvitore të kombëtares angleze.
Pikërisht për këtë arsye, lidhja e tyre ka ngjallur interes të madh publik, veçanërisht pasi Jude konsiderohet një nga futbollistët e rinj më të talentuar dhe më të ekspozuar në Evropë. /Telegrafi/