Jonah Hill befason me transformimin për filmin e ri “Outcome”
Aktori i njohur amerikan, Jonah Hill, ka surprizuar publikun me pamjen e tij krejtësisht të re gjatë xhirimeve të filmit të ri “Outcome”.
Hill shfaqet me kokë të rruar plotësisht, mjekër të thinjur dhe një trup të hollë, duke u bërë pothuajse i papërshkueshëm për fansat që e njihnin nga rolet e tij të mëparshme në “Superbad” dhe “Wolf of Wall Street”.
Filmi “Outcome”, një komedi që Hill jo vetëm e ka shkruar dhe realizuar, por edhe luan krahas Keanu Reeves, rrëfen historinë e një ikone hollivudiane që përballet me një video kërcënuese dhe përpiqet të shpëtojë karrierën e tij, duke u përballur me demonët e vet.
Keanu Reeves
Projekti trajton metaforikisht obsesionin e shoqërisë moderne ndaj rrjeteve sociale dhe rëndësinë e opinionit të të tjerëve.
Ky transformim dramatik vjen ndërsa Hill po përgatitet edhe për një tjetër projekt filmik këtë vit, komedinë “Cut Off”, ku do të luajë krahas Kristen Wiig.
Keanu dhe Jonah Hill
Transformimi i Jonah ka shkaktuar habi dhe diskutime të shumta në media dhe rrjetet sociale, duke treguar fuqinë e tij si aktor dhe gatishmërinë për të sfiduar vetveten përmes roleve të ndryshme, duke i dhënë çdo projekti një dimension të ri dhe të papritur për audiencën.
Premiera e këtij filmi do të jetë në prill të vitit 2026. /Telegrafi/