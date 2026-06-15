Jennifer Lopez publikon pamjet duke festuar fitoren historike të Knicks
Jennifer Lopez po shijon lavdinë e titullit kampion të New York Knicks dhe po e bën të qartë se krenaria për qytetin e saj të lindjes mbetet më e fortë se kurrë.
Këngëtarja dhe aktorja publikoi të shtunën, më 13 qershor, një mesazh në rrjetet sociale për të festuar triumfin e shumëpritur të Knicks në finalet e NBA-së, pasi skuadra fitoi titullin e parë kampion pas më shumë se pesë dekadash.
Duke ndarë një video ku shfaqej duke ndjekur momentet e fundit të ndeshjes së pestë të finales, Lopez brohoriti për Knicks teksa skuadra siguroi një fitore 94-90 ndaj San Antonio Spurs dhe ngriti trofeun për herë të parë pas 53 vitesh.
“Urime New York Knickerbockers, kampionë të NBA-së!!!!!”, shkroi Lopez krahas videos.
Superylli i lindur në Bronx kujtoi gjithashtu periudhën kur ndiqte me pasion ekipin dhe disa nga lojtarët më të dashur në historinë e klubit.
“E mbaj mend herën e fundit kur Knicks po luftonin për titullin kampion dhe unë nxitoja të kthehesha në shtëpi çdo ditë ndeshjeje nga xhirimet për të parë Patrick Ewing, John Starks dhe Charles Oakley duke bërë një ecuri të jashtëzakonshme,” shkroi ajo.
Lopez vazhdoi duke lavdëruar ekipin për faktin se ka bashkuar sërish banorët e New Yorku-t dhe ka rikthyer shpresën në qytet.
“Ne të gjithë kemi pritur me durim këtë ditë për vite me radhë. Faleminderit që bashkuat sërish qytetin tonë... që bashkuat botën. Rikthyet besimin, shpresën dhe bindjen se nuk ka asgjë që nuk mund ta arrijmë! Puna e palodhur, mirësia dhe puna në ekip shpërblehen. E ndezët të gjithë qytetin!” shkroi ajo.