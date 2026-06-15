Jennifer Lopez mahnit publikun në koncertin e David Guetta-s në Paris, duke performuar së bashku një hit të ri
Jennifer Lopez ishte e ftuar speciale në koncertin spektakolar të DJ-it dhe producentit francez David Guetta që u mbajt në stadiumin Stade de France në Paris.
Përpara pothuajse 80,000 vizitorëve, Lopez u shfaq papritur në skenë gjatë koncertit të parë të serisë "Ultimate Monolith Show", gjë që shkaktoi entuziazmin e publikut.
Së bashku me Guetta-n, ajo performoi këngën e tyre të përbashkët "Save Me Tonight", e cila u publikua në fillim të këtij viti.
Më pas, artitstja këndoi hitin e saj të madh "On The Floor", të cilin e kënduan mijëra fansa. Performanca u shënua nga pamje tërheqëse, efekte lazeri dhe fishekzjarre, dhe regjistrime të shumta nga koncerti shumë shpejt përmbytën rrjetet sociale.
Përveç Jennifer Lopez, të ftuarit e mbrëmjes përfshinin edhe Akon, i cili performoi disa nga këngët e tij më të famshme. Guetta festoi 25 vjet karrierë të suksesshme me një koncert në Paris, dhe të tre shfaqjet e planifikuara në Stade de France u shitën muaj më parë.
Lopez dhe Guetta bashkëpunuan për herë të parë këtë vit në këngën "Save Me Tonight", të cilën e performuan më parë së bashku në festivalin Coachella. Performanca e tyre në Paris u përshkrua nga shumë fansa si një nga momentet kryesore të mbrëmjes.