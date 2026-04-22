Izraeli vret militantin e Hamasit që ishte përfshirë në sulmet e vitit 2023
Një palestinez që mori pjesë në sulmin e udhëhequr nga Hamas më 7 tetor 2023 është vrarë pasi iu afrua forcave izraelite në jug të Rripit të Gazës dje, njoftojnë ushtria izraelite dhe shërbimi i sigurisë Shin Bet.
Sipas Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), ai u identifikua duke vepruar pranë të ashtuquajturës “Vija e Verdhë” dhe duke iu afruar njësive të Divizionit të Gazës “në një mënyrë që përbënte kërcënim të menjëhershëm”, pas së cilës u shënjestrua dhe u vra në një sulm ajror.
Pas një rishikimi të inteligjencës, IDF dhe Shin Bet e identifikuan personin si Khamis Muhammad Khamis Qassas, i cili sipas tyre kishte marrë pjesë në inkursionin e 7 tetorit dhe kishte hyrë në Kibucin Nir Oz gjatë atij sulmi.
Sulmi i 7 tetorit 2023 konsiderohet si një nga ngjarjet më të rënda në historinë e fundit të konfliktit izraelito-palestinez.
Atë ditë, militantë të udhëhequr nga Hamas ndërmorën një sulm të koordinuar nga Rripi i Gazës drejt territorit të Izraelit, duke depërtuar në komunitete kufitare, baza ushtarake dhe zona civile në jug të vendit. Gjatë sulmit u përdorën armë zjarri, raketa dhe mjete të tjera luftarake, ndërsa pati edhe rrëmbime të civilëve dhe ushtarëve izraelitë.
Sipas autoriteteve izraelite, qindra civilë u vranë në atë ditë dhe dhjetëra persona u morën peng dhe u dërguan në Gaza, duke shkaktuar një përshkallëzim të madh të luftës në rajon.
Ushtria izraelite thotë se Qassas më vonë kishte “udhëhequr militantë të tjerë drejt zonës së Vijës së Verdhë për të avancuar plane për sulme ndaj trupave të IDF-së”. Gjithashtu, gjatë konfliktit, ai dyshohet se ka marrë pjesë dhe ka udhëhequr sulme të tjera ndaj ushtarëve dhe civilëve izraelitë, sipas deklaratës së ushtrisë.
Ngjarja e fundit, sipas IDF-së dhe Shin Bet, ndodhi gjatë një operacioni në jug të Gazës, ku forcat izraelite vepruan ndaj një personi që e konsideruan si kërcënim të drejtpërdrejtë në terren. /Telegrafi/