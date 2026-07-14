Izraeli nënshkruan një marrëveshje prej 2.3 miliardë dollarësh për të zgjeruar vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor
Izraeli nënshkroi një marrëveshje kornizë në vlerë prej rreth 2.3 miliardë dollarësh (rreth 2 miliardë euro) për të zgjeruar vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë ndërtimin e 12,000 njësive të reja banesore dhe projekteve të mëdha infrastrukturore, sipas mediave izraelite.
Kanali 14 i Izraelit e përshkroi marrëveshjen si një hap "gjigant" që synon zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe "ndryshimin e fytyrës së rajonit", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Marrëveshja u nënshkrua në një ceremoni zyrtare ku morën pjesë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, ministri i Financave Bezalel Smotrich, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Tokës së Izraelit, Yehuda Eliyahu, dhe Yossi Dagan, kreu i Këshillit Rajonal Shomron, i cili mbikëqyr vendbanime të shumta izraelite në Bregun Perëndimor verior.
Raporti tha se marrëveshja do t'i "jepte një vrull të konsiderueshëm" procesit të zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme në rajon dhe modernizimit të infrastrukturës së tyre.
Sipas organizatës izraelite kundër ndërtimit të vendbanimeve, Peace Now, rreth 500,000 kolonë të paligjshëm izraelitë jetojnë në vendbanime në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përveç rreth 250,000 që jetojnë në vendbanime në Jerusalemin Lindor të pushtuar.
OKB-ja ka pohuar vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, duke paralajmëruar se ato dëmtojnë perspektivat për një zgjidhje me dy shtete.
Palestinezët këmbëngulin që Jerusalemi Lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre, bazuar në rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin e Izraelit në vitin 1967 ose aneksimin e qytetit në vitin 1980. /Telegrafi/