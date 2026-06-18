Ivana Knoll reagon pas humbjes së Kroacisë: Ishte një ndeshje e vështirë, por vazhdojmë
Ivana Knoll u paraqit në stadiumin AT&T në Dallas për të mbështetur Kroacinë në ndeshjen kundër Anglisë në Kupën e Botës.
Edhe këtë herë, tifozja më e njohur kroate tërhoqi vëmendjen e fotografëve dhe tifozëve me veshjen e saj karakteristike në ngjyrat e kombëtares kroate.
Pas humbjes së Kroacisë me rezultatin 4:2, Knoll komentoi ndeshjen dhe dërgoi një mesazh mbështetjeje për ekipin kombëtar.
Ajo tha se skuadra luajti mirë, por se një penallti ndikoi në rrjedhën e takimit.
"Ishte një ndeshje e vështirë, por ne vazhdojmë përpara”, u shpreh ajo, duke shtuar më pas: “Forca Kroacia".
Prania e saj në stadium nuk kaloi pa u vënë re.
Ashtu si në turnetë e mëparshëm, kamerat dhe telefonat e tifozëve ishin të drejtuar vazhdimisht nga ajo, ndërsa fotografitë e saj u përhapën shpejt në rrjetet sociale.
Ivana prej vitesh konsiderohet një nga tifozet më të famshme në botë.
Mediat britanike dhe amerikane raportuan gjerësisht për praninë e saj në stadium, duke e përshkruar si një nga figurat më të njohura të tribunave dhe një personazh që tërheq vëmendje në çdo turne të madh futbolli. /Telegrafi/