Ivana Knoll i dërgoi një mesazh gjyqtarit të ndeshjes midis Kroacisë dhe Portugalisë me gishtin e mesëm: E prishe punën
Tifozja dhe DJ kroate Ivana Knoll nuk ishte e kënaqur me arbitrimin në ndeshjen midis Kroacisë dhe Portugalisë, dhe pas ndeshjes dhe rënies së Vatrenit nga kategoria, ajo kishte një mesazh për arbitrin norvegjez.
Konkretisht, Ivana e ndoqi përsëri ndeshjen nga tribunat dhe, ndërsa publikoi fotografi të saj duke pozuar me një buzëqeshje me bikini të kuqe në miniaturë dhe geta, në fund nuk ishte aq e lumtur.
Kroacia humbi ndaj Portugalisë dhe i dha fund rrugëtimit të saj në Kupën e Botës, dhe Knoll besonte se fajtor ishte norvegjezi Espen Eskas, i cili arbitroi këtë ndeshje.
Foto: Ivana Knoll/InstaStory
"Gjyqtar norvegjez - e prishe punën", tha ajo me një emoji me gishtin e mesit.
Duke ndarë një video të momentit të anulimit të golit të Kroacisë, ajo shkroi: "Kjo është shumë e trishtueshme".
Arbitrimi u komentua edhe nga Zlatko Dalić, i cili tha: "Arbitrimi ishte shumë i keq. Asnjë faull i vetëm, asnjë ndërprerje e vetme për ne. Arbitrim i keq, por Kroacia humbi dhe nuk kemi të drejtë të komentojmë shumë. Më vjen keq".
Kur bëhet fjalë për Ivana Knoll, kjo vendase nga Çaplina i ka ndjekur të gjitha ndeshjet e Kroacisë deri më tani në Kupën e Botës, e cila po luhet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Ajo tërhoqi vëmendjen me veshjet e saj dhe u shkrua për të nga mediat botërore, dhe në intervista foli se nga ku merr frymëzim për botimet e saj për fansat. Përveç kësaj, Ivana performon edhe si DJ dhe ishte interpretuesja kryesore në Festivalin e Tifozëve FIFA. /Telegrafi/