Iu ofrohet Bernardo Silva, Barcelona në dilema të mëdha për yllin portugez
Barcelona ka marrë një mundësi të rrallë në tregun e transferimeve, pasi kapiteni i Manchester Cityt, Bernardo Silva, raportohet se i është ofruar klubit katalunas para vitit të fundit të kontratës së tij.
Disponueshmëria e tij si lojtar i lirë e bën lëvizjen shumë tërheqëse. Reprezentuesi portugez dëshiron të largohet nga Liga Premier dhe po shqyrton opsionet, me oferta që thuhet se kanë ardhur nga Arabia Saudite, Juventusi dhe Benfica.
Agjenti i tij, Jorge Mendes, ka sugjeruar se lojtari do të pranonte edhe ulje page për ta lehtësuar transferimin te Barcelona.
Megjithatë, Barcelona përballet me një dilemë. Pozicionet e preferuara të Silvës janë tashmë të mbuluara mirë në skuadër, ndërsa prioritetet e klubit për afatin e ardhshëm janë të tjera.
Vendimi, për këtë arsye, ka të bëjë më pak me cilësinë e lojtarit dhe më shumë me nevojën reale, duke e detyruar klubin të peshojë mes shfrytëzimit të një mundësie të rrallë në treg dhe ruajtjes së disiplinës strategjike në transferime.
Silva ndërkohë është i fokusuar për të fituar trofe me Man Cityn në vitin e fundit të kontratës, ku të dielën përballet me Arsenalin në “Wembley” për EFL Cup./Telegrafi/