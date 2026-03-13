“Ishte një turp dhe një tradhti e pabesë”, Laporta godet agjentin pas largimit të yllit të Barcelonës
Kandidati për president të Barcelonës, Joan Laporta, ka drejtuar kritika të ashpra ndaj ish-mesfushorit të Barcelonës dhe Spanjës, Ivan De la Pena, duke e fajësuar për largimin e talentit të ri Dro Fernandez.
Talenti 18-vjeçar iu bashkua Paris Saint‑Germain për 8.4 milionë euro gjatë afatit kalimtar dimëror. Ai përfaqësohej nga De la Pena, i cili ka punuar më parë si agjent me disa lojtarë të Barcelonës.
I marrë nga skuadra U19 nga trajneri Hansi Flick, Dro filloi të bënte paraqitje me ekipin e parë në fillim të sezonit.
Megjithatë, Barcelona nuk arriti ta lidhte me një kontratë të re pasi ai mbushi 18 vjeç në fillim të vitit dhe, e kombinuar me mungesën e minutave në fushë, kjo e shtyu lojtarin të transferohej te PSG.
Dro Fernandez
Ish-presidenti i Barcelonës, Laporta, i cili është në garë për rizgjedhje të dielën, deklaroi për Jijantes se problemi kryesor ishte agjenti i lojtarit. De la Pena, gjatë kohës së tij si futbollist, njihej me nofkën “tullaci”.
“Ajo që ndodhi me Dro ishte një tradhti. Nëse do të kishte ndodhur me Jorge Mendes, nuk do të kishte qenë si ajo që ndodhi me tullacin. Ishte një turp dhe një goditje tradhtare pas shpine”.
“Me presidentin e PSG-së ne vendosëm një marrëdhënie tregu, me më shumë para të përfshira, për të ruajtur marrëdhënie korrekte me Barcelonën dhe për këtë i jam mirënjohës. U ndjeva keq për Hansin”.
“Atij iu dha një rol në ekipin e parë në dëm të lojtarëve që e meritonin më shumë, sepse ishin më të përkushtuar ndaj Barcelonës”.
“Ai është agjent për shkak të historisë së tij me Barcelonën; kishte një marrëdhënie të veçantë me klubin dhe unë e konsiderova këtë një goditje tradhtare pas shpine”, ka deklaruar Laporta./Telegrafi/