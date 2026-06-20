Ish-ylli i Real Madridit pëson atak në zemër pas konferencës për shtyp
Ish-futbollisti argjentinas dhe trajneri aktual i klubit kilian Universidad de Chile, Fernando Gago, iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale urgjente në Santiago për shkak të problemeve kardiovaskulare. Kjo ndodhi pas fitores së ekipit të tij kundër O'Higgins, dhe klubi tha se Gago është në gjendje të mirë.
Klubi bëri një deklaratë zyrtare në rrjetin social X, duke treguar gjendjen shëndetësore të trajnerit Gago.
“Ne informojmë publikun se trajneri ynë Fernando Gago i është nënshtruar një sërë testesh kardiovaskulare dhe nuk do të drejtojë stërvitjen sot. Fernando është në gjendje të mirë dhe është nën mbikëqyrjen e ekipit tonë mjekësor", thuhet në njoftim.
Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.
Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj
— Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026
Gago i ndjeu problemet të enjten, pasi skuadra e tij mundi O'Higgins me rezultat 2-0 në ndeshjen që i dha fund pjesës së parë të kampionatit kilian. Është interesante se kampionati në Kili vazhdon pavarësisht Kupës së Botës, sepse skuadra e tyre kombëtare nuk u kualifikua për këtë garë.
Sipas raportimeve të mediave lokale, Gago, i njohur edhe me nofkën ‘Pintita’, u dërgua në spital dhe iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale gjatë natës. Portali ADN raportoi se ai u shtrua në spital rreth orës 3 të mëngjesit.
Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.
🎥: @bolavip pic.twitter.com/M5Oq83pQPU
— Federación Postera (@FedePostera) June 20, 2026
Gago pritet të humbasë angazhimet e ardhshme të ekipit të tij. Ai nuk do të jetë në gjendje të trajnojë Universidad de Chile në ndeshjen e tyre të parë të Kupës së Kilit, e cila luhet kundër Santiago Wanderers këtë të diel. Vendin e tij do ta zërë përkohësisht ndihmës-trajneri Fabricio Coloccini.
Universidad de Chile është klubi i gjashtë në karrierën e Gagos si trajner, pas drejtimit të klubeve në Meksikë dhe Argjentinë, më së shumti Boca Juniors në sezonet 2024 dhe 2025. Ai gjithashtu ka një karrierë të shquar si lojtar, gjatë së cilës luajti jashtë vendit për Real Madridin, Romën dhe Valencian. Ai gjithashtu ka bërë 61 paraqitje për ekipin kombëtar të Argjentinës. /Telegrafi/