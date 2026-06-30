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Ish-ylli i Holandës, Ronald De Boer, ka parashikuar dy ndryshime të mëdha pas eliminimit të kombëtares në Kupën e Botës.

Kjo vjen pas humbjes me penallti ndaj Marokut në fazën e 1/16-ës, të hënën mbrëma. Skuadra e Ronald Koeman u mposht 3-2 nga pika e bardhë, pas barazimit 1-1 në kohën e rregullt ndaj kundërshtarëve afrikanë.

Si pasojë, ky turne shënon herën e parë që Holanda kualifikohet në Botëror dhe nuk arrin të kalojë në 1/8 e finales.

De Boer, i cili ka 67 paraqitje me kombëtaren, beson se Koeman do të largohet nga posti i trajnerit. 63-vjeçari është pa kontratë në fund të turneut.

Gjithashtu, ai parashikon edhe tërheqjen e Virgil Van Dijk nga futbolli ndërkombëtar.

“Le ta them kështu, mendoj se ai do ta bëjë vetë, sepse presioni është shumë i madh. Ai ka thënë se do ta mendojë për një ose dy net, por 100% do të largohet".

“Ai do të largohet sipas kushteve të tij, sepse nëse nuk e bën vetë, atëherë Nigel De Jong do ta bëjë si drejtor teknik".

“Na duhet një energji e re në këtë ekip dhe gjithçka fillon me trajnerin, mendoj se kjo do të ndodhë".

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“Mendoj se së shpejti do ta dëgjojmë këtë, dhe gjithashtu Van Dijk, i cili ishte kapiten i madh, mund të thotë se kjo ishte ndeshja e tij e fundit".

“Ka pasur kritika, por gjithsesi Van Dijk meriton respekt të madh, ka qenë kapiten i shkëlqyer, por ndonjëherë vjen momenti për t’u larguar”, deklaroi De Boer./Telegrafi/

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