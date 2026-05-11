Ish-gjyqtari: Real Madridi u vodh, ishte penallti e pastër
Ish-gjyqtari spanjoll, Eduardo Iturralde Gonzalez, ka komentuar polemikat gjatë fitores së Barcelonës që i siguroi titullin, duke insistuar se Real Madridi duhej të përfitonte një penallti në pjesën e dytë.
Rasti i diskutueshëm ndodhi kur mbrojtësi i Barcelonës, Eric Garcia, e goditi Jude Bellinghamin në fytyrë me bërryl, por gjyqtari i ndeshjes, Alejandro Hernandez Hernandez, nuk e ndëshkoi aksionin.
Sipas Iturralde Gonzalez, lëvizja e krahut dhe qëllimi ishin të qarta.
“Është penallti sepse e ngre bërrylin. Lëvizja e bërrylit në drejtim të fytyrës është faktori kyç. Eric Garcia e nis aksionin duke vrapuar me bërrylin poshtë, e sheh Bellinghamin dhe pastaj e ngre”.
Eksperti i gjykimit vuri në pikëpyetje edhe mungesën e ndërhyrjes së VAR-it, duke theksuar se edhe pse kontakti aksidental shpesh injorohet, “veprimet e rrezikshme” duhet të rishikohen.
Ai këmbënguli se lëvizja e Garcias drejt fytyrës ishte e qëllimshme dhe hynte qartë në kategorinë e veprimeve të rrezikshme, duke sugjeruar se u bë një gabim i madh duke e lënë lojën të vazhdonte.
Barcelona kësisoj fitoi me rezultat 2-0 për ta marrë titullin në Spanjë, ndërsa Hansi Flick e ka bërë objektiv që të arrijnë në kuotën e 100 pikëve këtë vit./Telegrafi/