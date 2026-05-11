Procesi i dialogut Kosovë-Serbi, BE-ja diskuton sot me vendet e Ballkanit
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë pritet të jetë një nga temat kryesore në takimin e ministrave të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet sot në Bruksel.
Bashkimi Evropian synon ta rikthejë në fokus procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, në një kohë kur dialogu ka mbetur i bllokuar për muaj të tërë.
Takimi i fundit në nivel të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte mbajtur në shtator të vitit 2023, ndërsa që nga atëherë nuk ka pasur përparim konkret në procesin e dialogut.
Sipas raportit, mungesa e takimeve gjatë vitit 2025 është arsyetuar me zhvillimet politike të brendshme në të dyja vendet.
Në Serbi, situata është ndikuar nga protestat pas tragjedisë në Novi Sad, ndërsa Kosova është përballur me krizë institucionale dhe zgjedhje të parakohshme.
Përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, e cila mori detyrën në fund të vitit 2024, ende nuk ka zhvilluar një takim të nivelit të lartë mes palëve në kuadër të dialogut.
Bashkimi Evropian vazhdon të kërkojë nga Kosova dhe Serbia angazhim më të madh për zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe për vazhdimin e procesit të normalizimit. /Telegrafi/