Ish-e dashura e Brooklyn Beckham flet për lidhjen e tyre: Kishte shumë shenja paralajmëruese, duhet t'i kisha dhënë fund më herët
Ish-e dashura e Brooklyn Beckham, modelja Hana Cross, foli në detaje për herë të parë rreth marrëdhënies së tyre dhe zbuloi se kishte vënë re shenja paralajmëruese gjatë romancës së tyre që, sipas saj, paralajmëronin konflikte të mëvonshme familjare në familjen Beckham.
Brooklyn Beckham është i martuar me Nicola Peltz, vajzën e një miliarderi, që nga viti 2022, pas një dasme luksoze të mbajtur në pronën e familjes Peltz në Palm Beach.
Përpara kësaj lidhjeje, Brooklyn ishte në lidhje me disa personazhe të famshëm, përfshirë aktoren Chloe Grace Moretz dhe modelen Hana Cross. Cross foli së fundmi për herë të parë për revistën Hello! rreth lidhjes së tyre, e cila zgjati nga dhjetori 2018 deri në shtator 2019.
Siç pohon ajo, megjithëse mori shumë vëmendje mediatike gjatë asaj periudhe, ajo e përshkruan përvojën që pati si të vështirë emocionalisht. Ajo theksoi se sot e sheh atë marrëdhënie negativisht dhe se i solli shumë stres dhe ankth.
“Pati shumë shenja paralajmëruese dhe gjëra që ndodhën gjatë marrëdhënies, mbi të cilat, duke parë retrospektivën, duhet të kisha vepruar më herët dhe t’i kisha dhënë fund”, tha Cross.
Ajo shtoi se e gjithë situata u bë edhe më e vështirë për të për shkak të hyrjes së saj të shpejtë në botën e personazheve të famshëm, në të cilën e kishte të vështirë të lundronte. Siç deklaroi ajo, në atë kohë ishte rreth 21 vjeç dhe sapo po përshtatej me mënyrën e re të jetës në Londër.
"Erdha nga fshati, u zhvendosa në Londër dhe papritmas u gjenda në një marrëdhënie të tillë. Ishte e vështirë të dija se çfarë ishte e drejtë në atë situatë", tha modelja.
Ajo gjithashtu theksoi se në atë kohë nuk ishte mjaftueshëm e hapur për ndjenjat e saj, gjë që ia vështirësonte pranimin e këshillave të të tjerëve. Hana Cross shpjegoi se vendosi të fliste për këtë marrëdhënie tani sepse emri i saj po lidhet përsëri me familjen Beckham, veçanërisht në kontekstin e mosmarrëveshjeve aktuale familjare që janë ndjekur në media për njëfarë kohe.
Gjithashtu, modelja deklaroi se u habit nga njoftimi publik dhe shumë i ashpër i Brooklyn-it në lidhje me familjen dhe "markën Beckham", por se përmbajtja e atij mesazhi nuk e habiti. Siç theksoi ajo, ajo beson se ky publikim në një farë mënyre përmblodhi shumë nga përvojat e saj personale, si dhe mënyrën se si, sipas saj, familja e tyre funksionon si një markë publike.
"Megjithatë, askush nuk e di se çfarë ndodh pas dyerve të mbyllura. Është e trishtueshme që e gjithë kjo po nxirret në publik në këtë mënyrë", përfundoi Cross. /Telegrafi/