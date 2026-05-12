AAK publikon listën zyrtare të kandidatëve për deputetë
Kryetari i Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka publikuar listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.
Përmes një mesazhi drejtuar qytetarëve dhe strukturave të partisë, Haradinaj tha se lista e prezantuar përfaqëson një kthesë të rëndësishme organizative dhe politike për AAK-në.
“Sot dalim para jush me listën tonë të kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e 7 qershorit. Ky rreshtim shënon një kthesë të madhe organizative dhe politike, duke sjellë para jush një ekip të jashtëzakonshëm e të gatshëm për përgjegjësi të larta shtetërore”, ka deklaruar Haradinaj.
Ai theksoi se Aleanca ka dëshmuar në etapa të ndryshme se di të marrë vendime në momente historike dhe se, sipas tij, partia ka vizion për sfidat e reja që e presin vendin.
Haradinaj e cilësoi këtë proces si pjesë të një rrugëtimi të përbashkët për realizimin e “Andrrës për Kosovën”, duke përmendur synimin për një shtet të fortë, të sigurt dhe të zhvilluar.
“Ky është rrugëtimi ynë i përbashkët për ta bërë realitet Andrrën për Kosovën, për një shtet të fortë, të sigurt, të zhvilluar me dinjitet të pacenueshëm”, thuhet në mesazhin e tij.
AAK-ja është njëra nga partitë që tashmë ka finalizuar listën e kandidatëve për deputetë, në prag të përfundimit të afatit për dorëzimin e listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
- Ardian Gjini
- Besnik Tahiri
- Time Kadrijaj
- Bekë Berisha
- Arber Tolaj
- Albana Bytyqi
- Burim Ramadani
- Avni Arifi
- Diellza Kukaj
- Agim Çeku
- Ramush Haradinaj
- Teuta Haxhiu
- Ahmet Isufi
- Fatmir Iska
- Xhevahire Vllasalihu
- Agron BacaJ
- Flamur Fetahaj
- Tringa Morina
- Faton Jakupi
- Ali Berisha
- Nita Efendia Brovina
- Labinot Panxha
- Alberton Sahiti
- Vildane Latifi
- Dardan Krasniqi
- Enver Hoti
- Besmire Bytyçi
- Baki Feta
- Herolind Haskaj
- Albulena Komani
- Sejdi Bellanica
- Herolinda Avdili
- Kushtrim Xhemaili
- Ukshin Thaçi
- Vixhrije Dragaj
- Bujar Ukimeraj
- Basri Sula
- Alberta Binçe
- Mehmet Klinaku
- Ferdinand Kolaj
- Mensut Ademi
- Fatime Lika
- Barbana Peja
- Dugagjin Vezvesja
- Labinot Skovrani
- Labinot Bislimi
- Afrim Oruqi
- Lindije Matoshi
- Hidajete Krasniqi
- Daut Haradinaj
- Shkelzen Komoni
- Hidajete Maksutaj
- Remzi Bajselmani
- Shpend Gjocaj
- Blerim Bajramaj
- Kreshnik Smajlaj
- Albana Gërxhaliu
- Arbnor Fazliu
- Naim Kuqi
- Saranda Sallteku
- Berat Duraku
- Shyqyri Peci
- Sanije Thaqi
- Hasan Gjikokaj
- Bashkim Budakova
- Dafina Mulaj
- Enver Berisha
- Sali Rexhaj
- Adelina Culaj
- Prekë Prekaj
- Nezir Gashi
- Leona Berisha
- Faruk Smajli
- Abdylnaser Sefa
- Anjeza Tahiri
- Agron Kajtazi
- Olsa Dragusha
- Frashër Brahimaj
- Blinera Gashi
- Gazmend Syla
- Agon Hana
- Luan Morina
- Fatmir Gashi
- Fitore Hulaj
- Arton Gavazi
- Arben Kiqina
- Donjetë Shijaku
- Luan Halimi
- Albana Shahini Hetemi
- Drin Veselaj
- Nikson Daka
- Mumin Morina
- Lumnije Haxhijaj
- Xhelbrim Halili
- Flamur Shala
- Rudina Berisha
- Ramë Bislimi
- Bajram Mulaj
- Malësore Ramosaj Januzaj
- Bali Muharremaj
- Lumnije Mehmetaj
- Valdet Nuraj
- Agron Polluzha
- Luljete Leci
- Flaka Haziri
- Agim Muqaj
- Argjenta Berbatovci
- Adil Maloku
- Tahir Çitaku
- Durim Halilaj