Kryetari i Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka publikuar listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.

Përmes një mesazhi drejtuar qytetarëve dhe strukturave të partisë, Haradinaj tha se lista e prezantuar përfaqëson një kthesë të rëndësishme organizative dhe politike për AAK-në.

“Sot dalim para jush me listën tonë të kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e 7 qershorit. Ky rreshtim shënon një kthesë të madhe organizative dhe politike, duke sjellë para jush një ekip të jashtëzakonshëm e të gatshëm për përgjegjësi të larta shtetërore”, ka deklaruar Haradinaj.

Ai theksoi se Aleanca ka dëshmuar në etapa të ndryshme se di të marrë vendime në momente historike dhe se, sipas tij, partia ka vizion për sfidat e reja që e presin vendin.

Haradinaj e cilësoi këtë proces si pjesë të një rrugëtimi të përbashkët për realizimin e “Andrrës për Kosovën”, duke përmendur synimin për një shtet të fortë, të sigurt dhe të zhvilluar.

“Ky është rrugëtimi ynë i përbashkët për ta bërë realitet Andrrën për Kosovën, për një shtet të fortë, të sigurt, të zhvilluar me dinjitet të pacenueshëm”, thuhet në mesazhin e tij.

AAK-ja është njëra nga partitë që tashmë ka finalizuar listën e kandidatëve për deputetë, në prag të përfundimit të afatit për dorëzimin e listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

  1. Ardian Gjini
  2. Besnik Tahiri
  3. Time Kadrijaj
  4. Bekë Berisha
  5. Arber Tolaj
  6. Albana Bytyqi
  7. Burim Ramadani
  8. Avni Arifi
  9. Diellza Kukaj
  10. Agim Çeku
  11. Ramush Haradinaj
  12. Teuta Haxhiu
  13. Ahmet Isufi
  14. Fatmir Iska
  15. Xhevahire Vllasalihu
  16. Agron BacaJ
  17. Flamur Fetahaj
  18. Tringa Morina
  19. Faton Jakupi
  20. Ali Berisha
  21. Nita Efendia Brovina
  22. Labinot Panxha
  23. Alberton Sahiti
  24. Vildane Latifi
  25. Dardan Krasniqi
  26. Enver Hoti
  27. Besmire Bytyçi
  28. Baki Feta
  29. Herolind Haskaj
  30. Albulena Komani
  31. Sejdi Bellanica
  32. Herolinda Avdili
  33. Kushtrim Xhemaili
  34. Ukshin Thaçi
  35. Vixhrije Dragaj
  36. Bujar Ukimeraj
  37. Basri Sula
  38. Alberta Binçe
  39. Mehmet Klinaku
  40. Ferdinand Kolaj
  41. Mensut Ademi
  42. Fatime Lika
  43. Barbana Peja
  44. Dugagjin Vezvesja
  45. Labinot Skovrani
  46. Labinot Bislimi
  47. Afrim Oruqi
  48. Lindije Matoshi
  49. Hidajete Krasniqi
  50. Daut Haradinaj
  51. Shkelzen Komoni
  52. Hidajete Maksutaj
  53. Remzi Bajselmani
  54. Shpend Gjocaj
  55. Blerim Bajramaj
  56. Kreshnik Smajlaj
  57. Albana Gërxhaliu
  58. Arbnor Fazliu
  59. Naim Kuqi
  60. Saranda Sallteku
  61. Berat Duraku
  62. Shyqyri Peci
  63. Sanije Thaqi
  64. Hasan Gjikokaj
  65. Bashkim Budakova
  66. Dafina Mulaj
  67. Enver Berisha
  68. Sali Rexhaj
  69. Adelina Culaj
  70. Prekë Prekaj
  71. Nezir Gashi
  72. Leona Berisha
  73. Faruk Smajli
  74. Abdylnaser Sefa
  75. Anjeza Tahiri
  76. Agron Kajtazi
  77. Olsa Dragusha
  78. Frashër Brahimaj
  79. Blinera Gashi
  80. Gazmend Syla
  81. Agon Hana
  82. Luan Morina
  83. Fatmir Gashi
  84. Fitore Hulaj
  85. Arton Gavazi
  86. Arben Kiqina
  87. Donjetë Shijaku
  88. Luan Halimi
  89. Albana Shahini Hetemi
  90. Drin Veselaj
  91. Nikson Daka
  92. Mumin Morina
  93. Lumnije Haxhijaj
  94. Xhelbrim Halili
  95. Flamur Shala
  96. Rudina Berisha
  97. Ramë Bislimi
  98. Bajram Mulaj
  99. Malësore Ramosaj Januzaj
  100. Bali Muharremaj
  101. Lumnije Mehmetaj
  102. Valdet Nuraj
  103. Agron Polluzha
  104. Luljete Leci
  105. Flaka Haziri
  106. Agim Muqaj
  107. Argjenta Berbatovci
  108. Adil Maloku
  109. Tahir Çitaku
  110. Durim Halilaj
