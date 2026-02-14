Iotova: Pa bullgarët në kushtetutë, nuk ka përparim për Maqedoninë drejt BE-së
Presidentja në detyrë e Bullgarisë, Iliana Iotova, deklaroi se Sofja është e shqetësuar nga informacionet se Maqedonia e Veriut po shqyrton mënyra alternative për hapjen e kapitujve të tjerë në negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian, në vend që të fillojë me klasterin e parë që lidhet me të drejtat e njeriut.
Sipas saj, pikërisht klasteri i parë përbën bazën e gjithë procesit negociues dhe Bullgaria nuk do të pranojë anashkalimin apo shtyrjen e tij.
“Maqedonia e Veriut të mos mashtrohet se ka rrugë më të shkurtër; deri në qershor duhet të zgjidhet çështja nëse ende dëshiron të jetë pjesë e BE-së”, deklaroi Iotova.
Në kuadër të Konferencës së Sigurisë në Mynih, ajo realizoi takim me presidentin e Këshillit Evropian, António Costa, me të cilin bisedoi për zgjerimin e Bashkimit Evropian, zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe qëndrimin bullgar lidhur me procesin eurointegrues të Maqedonisë së Veriut.
Iotova përsëriti se pa ndryshime në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut dhe pa përfshirjen e bullgarëve si pjesë e popujve në shtet, nuk do të ketë përparim në procesin e integrimit evropian. Sipas saj, këto kushte janë në përputhje me kriteret evropiane dhe janë pjesë e kornizës së dakorduar.
Ajo theksoi se deri në qershor, me angazhimin e Bullgarisë dhe partnerëve evropianë, duhet të gjendet një zgjidhje nëse Maqedonia e Veriut dëshiron të vazhdojë rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Në fund, Iotova shtoi se Bullgaria do të vazhdojë të mbrojë fuqishëm interesat e saj kombëtare brenda institucioneve evropiane dhe në NATO, duke theksuar se Evropa duhet të marrë përgjegjësi më të madhe për sigurinë dhe të ardhmen e rajonit, sidomos duke pasur parasysh rolin e Bullgarisë si kufi i jashtëm i BE-së.