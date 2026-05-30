ESHS: Në vitin 2025 janë pastruar vetëm 20,6 për qind e ujërave të ndotura
Në vitin 2025, subjektet afariste kanë thithur 6.067 milionë metra kub ujë, nga të cilat janë përdorur 3.096 milionë metra kub, ndërsa 3.046 milionë metra kub janë shkarkuar si ujëra të zeza, ndërsa vetëm 629 milionë metra kub, ose 20,6 përqind, janë pastruar.
Uji i përgjithshëm i thithur është ulur me 11,3 përqind krahasuar me vitin 2024. Sipas origjinës, pothuajse gjysma e ujit, ose 49,7 përqind, është thithur nga burimet sipërfaqësore.
Të dhënat më të fundit nga Enti Shtetëror i Statistikave tregojnë se për përdorimin dhe mbrojtjen e ujit nga ndotja nga subjektet afariste në vitin 2025, në total, ndërmarrjet kanë konsumuar 6.067 milionë metra kub ujë, ku pjesa më e madhe, 99 përqind, bie mbi sektorin e furnizimit me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar.
Në vitin 2025, u përdorën 3.096 milionë metra kub ujë, që përbën një rënie prej 10,6 përqind krahasuar me vitin e kaluar. Nga kjo sasi, pjesa më e madhe i përket përsëri sektorit të energjisë me 3.033 milionë metra kub.
Në lidhje me aktivitetet e tjera, industria prodhuese përdori 42 milionë metra kub ujë, minierat 12 milionë, bujqësia 4 milionë, furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbeturinave 4 milionë, ndërsa ndërtimi përdori 2 milionë metra kub.
Sasitë më të mëdha të ujërave të ndotura vijnë përsëri nga sektori i furnizimit me energji elektrike, gaz dhe avull – 3.021 milionë metra kub, nga të cilat 624 milionë trajtohen.
Në sektorë të tjerë, sasitë e lëshuara janë më të ulëta: industria përpunuese lëshoi 14 milionë metra kub (nga të cilët 2 milionë u trajtuan), minierat 2 milionë (e njëjta sasi u trajtua), bujqësia 2 milionë pa trajtim, ndërsa furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve dhe ndërtimi lëshuan secili 4 dhe 2 milionë metra kub pa trajtim të regjistruar.