Interneti është i fiksuar pas Haalandit, por shumica e asaj që po shihni nuk është e vërtetë
Erling Haaland nuk po tërheq vëmendje vetëm me paraqitjet e tij në fushë, por edhe në rrjetet sociale, ku është kthyer në një nga figurat më virale falë videove të krijuara me inteligjencë artificiale (AI).
Së fundmi, interneti është mbushur me video të manipuluara ku sulmuesi norvegjez shfaqet në situata që nuk kanë ndodhur kurrë, duke kërcyer, luajtur në skena filmash apo duke folur gjuhë që nuk i njeh.
Një nga videot më të shpërndara e paraqiste atë duke u frikësuar nga vetvetja në pasqyrë në një restorant, por më vonë u zbulua se ishte një manipulim me AI, teksa videoja origjinale i përkiste një komediani kinez.
@userfound777_ HAALAND being scared of seeing his reflection 🤣🤣 #meme #footballmeme #haaland #worlcup #trending ♬ original sound - @bfunky comedy
Sipas raportimeve, Haaland është bërë veçanërisht i popullarizuar në Kinë, ku fansat i kanë vendosur edhe nofkën "Habao".
Pamja e tij karakteristike dhe shprehjet serioze e kanë bërë një figurë ideale për meme dhe video humoristike të krijuara me inteligjencë artificiale.
Ndërkohë, edhe postimet reale të futbollistit kanë tërhequr vëmendje, duke përfshirë fotografi dhe video të publikuara gjatë qëndrimit të tij në ShBA.
Megjithatë, popullariteti i tij online po nxitet kryesisht nga përmbajtjet e krijuara me AI, të cilat po ndryshojnë mënyrën se si fansat i përjetojnë figurat e njohura sportive.
Rasti i Haaland konsiderohet një shembull i qartë se si inteligjenca artificiale po krijon një realitet të ri në rrjetet sociale, ku sportistët nuk bëhen viralë vetëm për sukseset e tyre, por edhe për përmbajtje që nuk kanë ndodhur kurrë në të vërtetë. /Telegrafi/