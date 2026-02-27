Interi synon transferimin e dy yjeve të Liverpoolit në verë
Raportimet në Itali pretendojnë se Inter është e interesuar për dy lojtarë të Liverpoolit dhe se mund të përgatitet për të bërë lëvizje për të dy gjatë afatit kalimtar veror, në prag të sezonit 2026/27.
Sipas raportimeve nga Corriere dello Sport dhe Calciomercato.com, Inter mund të rikthehet në tryezën e negociatave për mesfushorin e Liverpoolit, Curtis Jones, gjatë verës.
Edhe në fund të afatit kalimtar të janarit kishte raportime që e lidhnin klubin zikaltër me një transferim të anglezit.
Sipas atyre raportimeve, Inter ishte e gatshme ta afronte Jones në rast se Davide Frattesi do të largohej nga klubi në ditët e fundit të afatit kalimtar, por në fund asnjë nga transferimet nuk u realizua.
Megjithatë, Inter mund të detyrohet të ristrukturojë repartin e mesfushës gjatë verës. Henrikh Mkhitaryan është në përfundim të kontratës dhe mund të tërhiqet nga futbolli në fund të sezonit.
Hakan Calhanoglu mbetet objektiv prioritar për klubin e tij të fëmijërisë, Galatasaray, ndërsa ka pasur edhe sugjerime së fundmi se Nicolo Barella mund të jetë drejt fundit të aventurës së tij me Interin.
Me disa mesfushorë kyç që mund të largohen, Inter mund të rikthehet sërish në negociata për Curtis Jones gjatë verës, sipas raportimeve të së premtes.
Në fund të janarit ishte diskutuar për një marrëveshje të mundshme huazimi me opsion blerjeje prej 40 milionë eurosh.
Nëse nuk nënshkruan një kontratë të re para përfundimit të sezonit, Jones do të hyjë gjithashtu në vitin e fundit të kontratës së tij me Liverpoolin gjatë verës.
Raportimet e së premtes shtojnë se Interi është gjithashtu e interesuar për një marrëveshje të mundshme për ish-mbrojtësin e Parmas, Giovanni Leoni.
Sipas Corriere dello Sport, Liverpooli mund të jetë e prirur ta dërgojë Leonin në huazim gjatë sezonit 2026/27, me qëllim që t’i sigurojë minuta të rregullta dhe eksperiencë.
Nëse një skenar i tillë realizohet, Inter thuhet se do të ishte e gatshme t’i ofronte atij një “shtëpi” të përkohshme në Serie A./Telegrafi/