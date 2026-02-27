Barcelona tani e di çmimin për të nënshkruar me yllin e Interit
Me Robert Lewandowskin që po i afrohet fundit të kontratës së tij, Barcelona ka nisur kërkimet për një pasues që kombinon forcën fizike, fleksibilitetin taktik dhe eksperiencën në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Në këtë kuadër, emri i Marcus Thuram ka dalë si prioritet për projektin e trajnerit Hansi Flick.
Tekniku gjerman kërkon një sulmues modern, të aftë për të sulmuar hapësirat dhe për të ofruar zgjidhje të menjëhershme në elitën evropiane.
Interi po kalon një periudhë të vështirë pas eliminimit të papritur në “play-off”-et kontinentale nga Bodo/Glimt.
Dështimi sportiv ka sjellë kritika të ashpra ndaj yjeve të skuadrës, duke e vendosur sulmuesin francez në qendër të diskutimeve për një largim të mundshëm gjatë verës.
Klubi zikaltër ka nevojë urgjente për të balancuar financat, pasi humbi të ardhurat e parashikuara nga gara më prestigjioze evropiane.
Sipas mediave italiane, kartoni i Thuram vlerësohet rreth 60 milionë euro.
E përditshmja sportive La Gazzetta dello Sport ka kritikuar formën e fundit të sulmuesit, duke e cilësuar paraqitjen e tij si zhgënjyese në ndeshjet e fundit.
Megjithatë, statistikat sezonale prej 12 golash dhe 5 asistesh mbeten solide.
Edhe pse kontrata e Thuram me Interin është e vlefshme deri në qershor 2028, nevoja e klubit italian për likuiditet mund të lehtësojë negociatat.
Sakrifica e një lojtari kyç duket e pashmangshme për Interin, ndërsa drejtuesit katalanas e shohin Thuram si profilin ideal.
Me një Kampionat Botëror në horizont, sulmuesi francez kërkon një ambient ku mund të rikthejë formën optimale dhe të sigurojë statusin e titullarit absolut.
Barcelona ofron një skenë ku ai mund të konsolidohet mes sulmuesve më të mirë në Evropë.
Megjithatë, operacioni prej rreth 60 milionë eurosh do të kërkojë manovra të kujdesshme financiare nga klubi blaugrana, që duhet të realizojë shitje për të balancuar buxhetin.
Transferimi i mundshëm i Marcus Thuram do të sinjalizonte nisjen e një periudhe të re për Barcelonën. /Telegrafi/