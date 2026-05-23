Interi synon transferimin e dy mesfushorëve të njohur
Klubi italian, Interi po mendon për sezonin e ri dhe tashmë ka vendosur dy objektiva të mëdha për të forcuar mesfushën.
Sipas Gazzetta dello Sport, Interi po ndjek në mënyrë aktive një marrëveshje ambicioze transferimi të dyfishtë për të nënshkruar me mesfushorët Manu Kone dhe Curtis Jones këtë verë.
Kampionët italianë duan të injektojnë më shumë energji dhe intensitet fizik në skuadrën e tyre, duke e parë dyshen si pasardhës idealë afatgjatë për mesfushën e tyre.
Roma duhet të gjenerojë fitime të konsiderueshme kapitale deri më 30 qershor për të përmbushur rregulloret financiare, duke e bërë Konen asetin e tyre më të vlefshëm për t'u shitur në treg.
Interi më parë për pak nuk arriti të nënshkruante me Konen për 35 milionë euro, por vlerësimi i tij aktual tani është rritur afër 50 milionë eurove.
Ndërkohë, Interi krijoi marrëdhënie të shkëlqyera me Liverpoolin pasi e ndoqi nga afër Jonesin gjatë ndeshjeve të tyre intensive në Ligën e Kampionëve në stadiumin San Siro.
Me kontratën e tij që skadon në vitin 2027, Jones preferon një transferim në Itali mbi Anglinë, pavarësisht interesit konkret nga Neëcastle dhe Aston Villa. /Telegrafi/