Milani dhe Juventusi në “luftë” për yllin e Atletico Madridit
Sulmuesi i Atletico Madridit, Alexander Sorloth mund të bëhet një nga transferimet më të mëdha të verës , pasi emri i tij tashmë po lidhet me një kalim në Serie A.
Ylli norvegjez, i cili ka shënuar 20 gola këtë sezon, ka një shans më të lartë për t'u larguar nga klubi spanjoll në verë.
Sipas gazetarit Nicolo Schira, Milani dhe Juventusi kanë pyetur për sulmuesin e Atletico Madrid, Sorloth, përpara një transferimi të mundshëm gjatë verës.
#ACMilan and #Juventus have asked info for #AtleticoMadrid’s striker Alexander #Sørloth for the summer transfer window. #transfers https://t.co/GDUdbVeYyh
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2026
Juve është në kërkim të një qendërsulmuesi të ri për shkak të të ardhmes së pasigurt të Dusan Vlahovic, Lois Openda dhe Jonathan David.
Në mënyrë të ngjashme, Milani po kërkon t’i japë fund problemeve me sulmuesit duke rekrutuar një numër 9 të nivelit të lartë.
Pavarësisht se nuk është titullar i rregullt, Sorloth ka qenë një armë e besueshme për trajnerin Diego Simeone, duke demonstruar më shpesh aftësitë e tij në shënim dhe lojën e tij si qendërsulmues.
Como dhe Everton janë gjithashtu të lidhur me 30-vjeçarin norvegjez. /Telegrafi/