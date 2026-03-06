Interi përgatitet për ndryshime të reja gjatë verës 2026, largohen katër senatorë të ekipit
Interi thuhet se do t’i ofrojë Henrikh Mkhitaryanit një kontratë të re, por Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian dhe Stefan de Vrij do të largohen në qershor, duke i hapur derën një riorganizimi mbrojtës në Stadio Meazza.
Sipas Tuttomercatoweb, Nerazzurrët tashmë po përgatiten për disa ndryshime të mëdha në mbrojtje, pasi tre mbrojtësve të tyre, Darmian, Acerbi dhe De Vrij, nuk do t'u ofrohet një kontratë e re, duke i lënë të largohen si lojtar të lirë në qershor.
Ndryshimet verore do të përfshijnë edhe rolin e portierit, pasi edhe Sommer pritet gjithashtu të largohet nga klubi në fund të kontratës së tij në qershor.
Portieri i Tottenhamit, Guglielmo Vicario, është shfaqur si objektivi kryesor i Interit për të zëvendësuar Sommerin verën e ardhshme, me italianin që mezi pret të kthehet në Serie A nga Liga Premier.
Portierë të tjerë të lidhur me një transferim te Interi janë Alisson Becker i Liverpoolit dhe Marco Carnesecchi, edhe pse ky i fundit pritet të nënshkruajë një kontratë të re me Atalantën.
Siç raporton TMW, mesfushori qendror Mkhitaryan është i vetmi lojtar i Interit që do të marrë një ofertë për të zgjatur kontratën e tij që i skadon.
Megjithatë, propozimi i Nerazzurrëve do të përfshijë një ulje page prej 30%, nga 3.8 milionë euro për sezon në 2.5 milionë euro për sezonin 2026/27. /Telegrafi/